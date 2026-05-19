بازار عرضه گوشت مرغ بروجرد در ثبات نسبی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله نباتی عصر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از بازار عرضه مرغ شهرستان بروجرد از عرضه گسترده مرغ گرم باقیمت مصوب ۳۳۵ هزار تومان در فروشگاه‌های سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: همدلی مرغداران، نظارت مستمر و همکاری پایگاه‌های خبری محلی ثبات را به بازار بازگرداند.

وی با اشاره به جلسات متعدد ستاد تنظیم بازار و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، گفت: خوشبختانه با همراهی مرغداران فهیم بروجرد که درک درستی از شرایط جنگی و حساسیت بازار دارند، امروز و دیروز مرغ گرم به‌وفور و با نرخ مصوب در دسترس شهروندان قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، افزود: نظارت فشرده در دو شیفت صبح و عصر توسط همکاران، امکان شناسایی سریع نقاط ضعف را فراهم کرده و عملکردهای ناکارآمد برای روز بعد اصلاح می‌شود، این چرخه نظارت - اصلاح - بهبود، بازار را به ثبات نسبی رسانده است.

نباتی، ادامه داد: همچنین اطلاع‌رسانی گسترده و همکاری پایگاه‌های خبری در زمینه قیمت، فروشگاه‌های توزیع‌کننده و روش‌های گزارش تخلفات کمک بزرگی در کوتاه‌کردن دست برخی سودجویان کرده است.

وی ضمن قدردانی از مرغداران و مشارکت همکاران در دو شیفت نظارتی و حمایت شبانه‌روزی پایگاه‌های خبری، تأکید کرد: این همدلی و نظارت مستمر، ضامن حفظ آرامش و پایداری بازار در شهرستان بروجرد خواهد بود.