گردوخاک نفس ۱۷ شهرستان در اصفهان را به شماره انداخت

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل گرد و غبار در استان اصفهان طی بعد از ظهر امروز، اظهار کرد: شاخص هوای اصفهان بر اثر نفوذ ریزگردها امروز در شرایط ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.

کاهش میدان دید به کمتر از ۲ هزار متر

وی علت آلودگی هوای امروز را در اثر وزش تند بادهای فصلی و خیزش کانون‌های گرد و خاک عنوان کرد و افزود: فعالیت این کانون ها طی چند روز اخیر از مناطق بیابانی کشور عراق و غرب کشور و نیز مناطق کویری استان منجر به کاهش میدان دید تا ۲ هزار متر شد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، فعالیت کانون های گردوغبار خارجی و داخلی همچنین سبب کاهش کیفیت هوا در شهرستان اصفهان و۱۶ شهرستان دیگر استان طی امروز با ثبت شاخص ناسالم برای عموم (وضعیت قرمز آلودگی) شد.

شیشه فروش اضافه کرد: پیش بینی می شود این شرایط تا روز پنج شنبه در استان تداوم یابد.

وی، خشکسالی و کم بارشی، گسترش بیابان زایی، تخریب پوشش گیاهی و عرصه های طبیعی، تغییر کاربری اراضی، رها شدن مزارع بدلیل تامین نشدن آب و وزش تندبادهای بهاری از دلایل تشدید شرایط گرد و غبار در استان اصفهان برشمرد و افزود: امروز در جلسه کارگروه پیشگیری از گردوغبار بر توصیه های بهداشتی و خود حفاظتی توسط مرکز بهداشت در برابر گرد و خاک برای عموم و بخصوص بیماران تنفسی و قلبی تاکید شد.

اصفهانی‌ها طی ۴۸ ساعت آینده از فعالیت در فضای باز بپرهیزند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری ازتشدید اثرات این پدیده با ابلاغ وظایف هر بخش و نظارت اداره حفاظت محیط زیست برای انجام تکالیف بخشهای موظف برنامه ریزی شد.

شیشه فروش ادامه داد: همچنین به شهروندان توصیه می‌شود که طی ۴۸ ساعت پیش رو از ورزش و فعالیت‌های بدنی در محیط‌های باز خودداری کرده و از ماسک استاندارد استفاده کنند.

وی بر ضرورت پرهیز بیماران قلبی و ریوی و افراد دارای بیماری‌های خاص از حضور در محیط های باز و ترافیکی تاکید کرد و گفت: در جلسه امروز مصوب شد از هر اقدامی که به افزایش آلودگی هوا منجر شود از جمله فعالیتهای معدنی، خاکبرداری، اتش زدن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی و ... ممانعت شود.

لزوم تسریع در طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی در اصفهان

شیشه فروش اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد اداره منابع طبیعی استان ضمن پیگیری از منابع طبیعی استان‌های هم مرز در اجرای طرح‌های بیابان زدایی و تثبیت کانون‌های ریز گرد نسبت به تسریع در اجرای طرح‌های بیابان زدایی در کانونهای بحرانی فرسایش بادی در ۱۴ شهرستان استان از جمله کاشان، آران و بیدگل، نایین، اردستان، خورو بیابانک، بخش بادرود در شهرستان نطنز، برخوار، شاهین شهر، ورزنه، کوهپایه، هرند در شرق اصفهان و ...اقدام کند.‌

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: همچنین ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در مرکز استان و شهرستان‌های فوق با تشکیل کارگروه و کمیته های شهرستانی و با همکاری ادارات صمت، شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، امور منابع آب، شبکه بهداشت، دهیاران، اداره راهداری، ورزش و جوانان و سایر بخش‌ها و هماهنگی فرمانداری‌ها اقدامات لازم در اجرای طرحهای کاهش خطر و بیابان زدایی در کانون‌های مطالعه شده را دنبال کنند.

شیشه فروش افزود: این اقدامات شامل نهال کاری، احداث باد شکن، تثبیت خاک، کنترل و ساماندهی معادن، مراقبت و نگهداری از جنگل‌های دست کاشت در نوار بیابانی و ... در کانون‌های مطالعه شده خواهد بود.