جعفری: بیماران تنفسی در روزهای آلوده از خانه خارج نشوند

یزدان جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاشان به‌عنوان شهری با ماهیت صنعتی همواره در معرض چالش‌های زیست‌محیطی به‌ویژه آلودگی هوا قرار دارد، اظهار کرد: کاهش آلاینده‌ها نیازمند عزم عمومی است و هر شهروند باید سهم خود را در بهبود کیفیت هوا ایفا کند، اما در کنار این مسئولیت همگانی، توجه ویژه به حفاظت از بیماران تنفسی یک ضرورت فوری و حیاتی است.

وی افزود: بیماران مبتلا به آسم، افرادی که به دلیل شرایط شغلی در معرض گرد و غبار یا مواد شیمیایی قرار داشته و دچار آسیب‌های ریوی شده‌اند، مصرف‌کنندگان دخانیات، کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های خاص، از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از آلودگی هوا متحمل می‌شوند.

این فوق‌تخصص ریه با تأکید بر لزوم رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی تصریح کرد: افراد آسیب‌پذیر باید در روزهای آلوده، تا حد امکان از تردد در سطح شهر، حضور در معابر پرتردد و محیط‌هایی که تراکم آلاینده‌ها در آن‌ها بیشتر است، پرهیز کنند. کاهش فعالیت بدنی در فضای باز و استفاده از ماسک‌های استاندارد نیز می‌تواند در کاهش عوارض مؤثر باشد.

جعفری با اشاره به اینکه علائم ناشی از آلودگی هوا گاهی با بیماری‌های ویروسی یا عفونی اشتباه گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، تشدید سرفه، تنگی نفس یا خس‌خس سینه در بیماران تنفسی می‌تواند ناشی از افزایش آلاینده‌ها باشد، اما تفکیک دقیق آن از عفونت‌های تنفسی حتی برای کادر درمان نیز همیشه ساده نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: از نظر علمی، علامت اختصاصی و قطعی که بتوان آن را صرفاً به آلودگی هوا نسبت داد وجود ندارد؛ به همین دلیل، تمرکز اصلی باید بر پیشگیری، پایش مداوم شاخص کیفیت هوا و تبعیت از هشدارهای رسمی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، باید در روزهایی که شاخص آلودگی در وضعیت ناسالم قرار می‌گیرد، مراقبت‌های بهداشتی را جدی بگیرند، داروهای تجویزشده خود را منظم مصرف کنند و در صورت تشدید علائم، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایند تا از بروز عوارض جدی ریوی پیشگیری شود.