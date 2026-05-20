به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، کتاب شعر «از خواب من چه می‌خواهی» اثر احمد روزبهانی در مرکز اسناد و شناسایی مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد رونمایی شد.

معرفی کتاب و ویژگی‌های شعری

کتاب حاضر سومین مجموعه شعر این شاعر است که شامل اشعار سپید و نو بوده و بیشتر بر محور تصویرهای ساده و با زبانی کوتاه و فراواقعی، جابه‌جایی ظریف عاطفی و تقابل میان فقدان و حضور شکل گرفته‌اند.

شاعر در این مجموعه تلاش کرده مخاطب را به مشارکت در کشف معنا دعوت کرده و هر شعر دری نیمه‌باز باشد که خواننده باید آن را کامل کند.

احمد روزبهانی متخلص به «انوشه»، متولد شهرستان بروجرد، دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است.

وی پیش از این دو مجموعه شعر با عناوین «پژواکی از هیچ» و «عشق، گذرواژه شعرم» را به چاپ رسانده است.

کتاب‌های «یاد نیکان» و «پژوهشی پیرامون شیطان‌پرستان یا یزیدیان» از دیگر آثار ایشان در زمینه ترجمه و پژوهش است.