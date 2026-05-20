به گزارش خبرنگار مهر، جواد سپهوند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پایش میدانی روند توزیع و قیمت‌گذاری مرغ گرم در واحدهای صنفی خبر داد.

نظارت دقیق بر فرآیند عرضه و فروش مرغ گرم

سپهوند اظهار داشت: در پی اجرای طرح‌های نظارتی این مدیریت، فرآیند عرضه و فروش مرغ گرم در سطح شهرستان تحت نظارت دقیق با قدرت و جدیت ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد افزود: این بازرسی با حضور نماینده تام‌الاختیار مدیریت شهرستان در امور تنظیم بازار و نظارت کالاهای اساسی به همراه مسئول تنظیم بازار این مدیریت انجام شد.

پایش میدانی زنجیره توزیع از مبدأ تا مصرف‌کننده

سپهوند ادامه داد: در این پایش میدانی که با هدف رصد دقیق زنجیره توزیع از مبدأ تا مصرف‌کننده صورت گرفت، بازرسان ضمن ارزیابی فاکتورهای خرید، بر شفافیت نرخ‌گذاری‌ها و رعایت قیمت‌های مصوب تأکید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد بیان کرد: تیم نظارتی با اتخاذ رویکردی قاطع، هرگونه اخلال در شبکه عرضه، گران‌فروشی و توزیع خارج از شبکه را خط قرمز این مدیریت دانسته و بر برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفین تأکید دارد.

تداوم نظارت‌های میدانی و درخواست از شهروندان

سپهوند با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و معیشت شهروندان اولویت راهبردی این مجموعه است، تصریح کرد: نظارت‌های میدانی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی در خرم‌آباد به صورت مستمر و به نوبه‌ای ادامه خواهد داشت تا از ثبات بازار و دسترسی آسان شهروندان به محصولات پروتئینی با قیمت مصوب اطمینان حاصل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد گفت: از تمامی شهروندان درخواست می‌شود هرگونه تخلف صنفی را برای رسیدگی فوری به واحد بازرسی این مدیریت منعکس کنند.