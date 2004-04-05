لوح دوستدار سلامتي به فرمانده نيروي مقاومت بسيج و مسئولان اين نيرو اهدا مي شود

علي اشرف نوري معاون انتشارات و روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج اعلام كرد همزمان با هفته سلامت و نقش بسيجيان در اين هفته طي مراسمي با حضور رئيس جمهوري لوح دوستدار سلامتي به سردار سرتيپ سيد محمد حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج و ديگر مسئولان اين نيرو اهدا مي شود.

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: در اين مراسم كه روز چهارشنبه با حضور 400 بسيجي كه در طرح سلامت مشاركت دارند و در فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود، از بسيجيان فعال در طرح سلامت تقدير به عمل مي آيد.



نوري خاطرنشان كرد: همزمان با هفته سلامت فرمانده نيروي مقاومت بسيج و مسئولان اين نيرو همچنين مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز دوشنبه با حضور در حرم مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) با آرمانهاي آن امام تجديد پيمان مي كنند.



بر اساس اين گزارش يك ميليون بسيجي در سراسر كشور در طرح سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري خواهند داشت.



اين گزارش حاكي است، در اين طرح بسيجيان بروشورهايي را بين مردم توزيع مي كنند و آموزش هاي حضوري اين طرح نيز در پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور ارايه مي شود.