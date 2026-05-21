ضرورت شفافیت در تخصیص منابع حوزه غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: تفاوت میان مساوات و عدالت در مدیریت منابع انسانی بسیار ظریف اما تعیین کننده است. توزیع یکسان امکانات بدون توجه به شایستگی، نیاز و عملکرد، نه تنها عدالت نیست بلکه میتواند به کاهش انگیزه و ناکارآمدی سیستم منجر شود.
وی با تأکید بر لزوم مستندسازی فرآیندها، گفت: هر تصمیم مدیریتی باید بر پایه دادههای قابل استناد، شاخصهای از پیش تعریف شده و بازخورد ذینفعان اتخاذ شود. رویکرد مدیریت مبتنی بر شواهد، ضامن پایداری تصمیمات و افزایش اعتماد سازمانی است.
شهابی مجد در ادامه به موضوع شفافیت مالی و تسویه تعهدات بیندستگاهی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر معاونت بهداشتی بابت خدمات ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو، مبلغ ۱۳۶ میلیارد تومان بدهی دارد که از این میزان، ۳۶ میلیارد تومان مربوط به سال ۱۴۰۳ و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به سال ۱۴۰۴ است.
وی با بیان اینکه معاونت بهداشتی متعهد شده بدهی خود را از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع تسویه نماید، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با رعایت اصول شفافیت و پیگیری سیستماتیک، در حال بررسی و اجرا است. رعایت انضباط مالی بیندستگاهی نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه نمادی از تعهد ما به اصول حکمرانی خوب و پاسخگویی در قبال منابع عمومی محسوب میشود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو در ادامه به تشریح مدل پیشنهادی برای پیادهسازی این اصول پرداخت و گفت: تعریف ماتریس شایستگی برای انتصابات، ترسیم نقشه فرآیندهای تخصیص منابع، ایجاد پنلهای مشورتی تخصصی و پایش دورهای شاخصهای عدالت سازمانی، چهار رکن اصلی این مدل هستند.
شهابی مجد با اشاره به رسالت ملی سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: مسئولیت ما در قبال سلامت جامعه و صیانت از حقوق شهروندان، ایجاب میکند که بالاترین استانداردهای مدیریتی و اخلاق حرفهای را در تمام سطوح سازمان حاکم کنیم. این امر بدون نظاممند کردن فرآیندها و پرهیز از تصمیمگیریهای موردی محقق نمیشود.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای همکاران در شرایط چالشبرانگیز، بر لزوم حفظ روحیه جهادی، مشورت محوری و پایبندی به اصول علمی در مدیریت منابع سازمانی تأکید کرد و افزود: موفقیت در مأموریتهای خطیر سازمان غذا و دارو، در گرو همافزایی، شفافیت و عدالت در تمام سطوح تصمیمگیری است.
