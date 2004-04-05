درخواست از دولت بوش براي به تعويق انداختن زمان انتقال قدرت به عراقيها

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره،" ريچارد لوگار" رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا درگفتگوبا شبكه تلويزيوني" اي بي سي" آمريكا ابرازعقيده كرد كه اكنون بيش ازهرزمان وقت مناسبي است تا واشنگتن تمديد موعد مقرر براي انتقال حاكميت به عراقيها را مورد بررسي قراردهد.

وي ازنبود وجود يك طرح فراگير براي بررسي موضوع ياد شده ابراز تاسف كرد و گفت: درحالي كه كمتر از سه ماه به موعد مقرر براي انتقال حاكميت از نيروهاي ائتلاف موقت تحت رهبري آمريكا به عراقي ها باقي مانده است، دولت بوش هنوز با اعضاي كنگره درخصوص طرحها و برنامه هاي خود درباره عراق پس ازاتمام ماموريت پل برمرحاكم آمريكايي عراق مشورت نكرده است.

وي با اشاره به بي توجهي مسئولان دولت به مسائل عراق و سرگرم بودن اعضاي كميته تحقيق به حوادث 11 سپتامبر 2001 گفت : تمام توجه و تلاشها به بررسي حوادث 11 سپتامبر جلب شده است ، درحالي كه بايد مسئولان امربه مساله انتقال حاكميت به عراقيها در تاريخ 30 ژوئن اهميت دهند.

ازسوي ديگر يكي ديگر ازاعضاي اين كمتيه به نام سناتور" جوزف بايدن" ازدولت بوش خواست با توجه به افزايش دامنه خشونتها درعراق و به منظورايجاد ثبات وامنيت نيروي نظامي بيشتري را به اين كشوراعزام كند.

بايدن همچنين ازدولت بوش به دليل كوتاهي درباره طرح تعامل با عراق جديد داراي حاكميت انتقاد كرد. وي خواستار اعطاي نقش به ناتو براي ايجاد امنيت و ثبات درعراق و تعيين نماينده سازمان ملل درعراق به عنوان مسئول دربرابر شوراي امنيت سازمان ملل شده است.

درهمين راستا "مادلين آلبرايت" وزيرامورخارجه پيشين آمريكا گفت: لازم است موعد مقرر براي واگذاري قدرت به عراقيها با توجه به حوادث كنوني دراين كشوربه تعويق افتد.

وي خواستارنقش محوري به سازمان ملل متحد درعراق شد وابرازعقيده كرد: درآينده نياز است به عراق نيروهاي بيشتري اعزام شود و دراين اقدام بايد ازنيروهاي ديگركمك گرفته شود.