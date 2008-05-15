یک نوبته شدن مدارس 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام حبیب حسینی المعدنی در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز هرمزگان افزود: در سراسر کشور 12 هزار و 700 خیر مدرسه ساز شناسایی شده است که در مجموع 16 درصد از کلاسها و 20 درصد از مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش را می سازند و با توجه به کمبود اعتبارات ملی در این خصوص نقش خیرین در کشور بسیار مهم و ویژه قلمداد می شود.

وی عنوان کرد: اعتبار چهار میلیارد دلاری دولت در جهت نوسازی و ساخت گسترده مدارس سراسر کشور به واسطه تعداد بسیار زیاد کلاسهای دو نوبته و مستعمل کافی نیست و باید از توان خیرین نیکوکار مدرسه ساز در این مسیر بیش از گذشته بهره گیری کرد.

حسینی المعدی اظهار داشت: هرمزگان دو درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده اما 10 درصد از کل خیرین کشور هرمزگانی هستند و میزان تعهدات آنها نیز به میزان 10 درصد از کل تعهدات خیرین سراسر کشور است که می طلبد در تقدیر و تکریم از این بزرگان اقدامات ویژه صورت گیرد.

مشاور سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: در طول 9 جشنواره گذشته تاکنون 115 میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین هرمزگانی به ثبت رسیده که بیش از 100 میلیارد تومان آن محقق و تاکنون بیش از 2500 کلاس درس تحویل شده است.