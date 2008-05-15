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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

یک نوبته شدن مدارس 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

یک نوبته شدن مدارس 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مشاور سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: 28 هزار مدرسه در سراسر کشور دو نوبته هستند که برای تک نوبته شدن آنها بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام حبیب حسینی المعدنی در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز هرمزگان افزود: در سراسر کشور 12 هزار و 700 خیر مدرسه ساز شناسایی شده است که در مجموع 16 درصد از کلاسها و 20 درصد از مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش را می سازند و با توجه به کمبود اعتبارات ملی در این خصوص نقش خیرین در کشور بسیار مهم و ویژه قلمداد می شود.

وی عنوان کرد: اعتبار چهار میلیارد دلاری دولت در جهت نوسازی و ساخت گسترده مدارس سراسر کشور به واسطه تعداد بسیار زیاد کلاسهای دو نوبته و مستعمل کافی نیست و باید از توان خیرین نیکوکار مدرسه ساز در این مسیر بیش از گذشته بهره گیری کرد.

حسینی المعدی اظهار داشت: هرمزگان دو درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده اما 10 درصد از کل خیرین کشور هرمزگانی هستند و میزان تعهدات آنها نیز به میزان 10 درصد از کل تعهدات خیرین سراسر کشور است که می طلبد در تقدیر و تکریم از این بزرگان اقدامات ویژه صورت گیرد.

مشاور سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: در طول 9 جشنواره گذشته تاکنون 115 میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین هرمزگانی به ثبت رسیده که بیش از 100 میلیارد تومان آن محقق و تاکنون بیش از 2500 کلاس درس تحویل شده است.

کد مطلب 683730

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