«روز ملی مقاومت لرستان» تجلی روح مقاومت و غیرت مردم این دیار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی فرارسیدن یکم خردادماه، روز ملی «مقاومت لرستان» را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
لرستان سرزمین رزمهای تاریخی و ایستادگی غیور مردانی است که آبوخاک این دیار پرگهر در حافظه خود، فراموش نخواهد کرد.
سرزمین دلیرمردان و شیرزنانی که تا پای جان برای ایران، ایستادگی کردهاند و حاج عمرانها، مرصادها و بیتالمقدسها؛ وطندوستی، استقامت و ولایتمداری این دیار را فریاد میزنند.
ثبت یکم خردادماه بهعنوان روز ملی مقاومت مردم لرستان، یادآور تجلی روح مقاومت، غیرت و وفاداری مردمی است که طبق فرمایشات رهبر شهید انقلاب: «رزمشان بیش از آنکه شنیدنی باشد، دیدنی است» و امروز پس از ۴۷ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، لرستان همچنان سرزمین رزم و حماسه در برابر خصم زبون و دژخیمان قسمخورده این سرزمین بزرگ است.
امروز و در شرایطی که ۸۲ روز از اقتدار و ایستادگی ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی رمضان میگذرد، روز ملی مقاومت لرستان؛ یادآوری برای گرامیداشت و پاسداشت رزمندگان سرافراز و شجاع این دیار در ایام جنگ تحمیلی هشتساله و چراغ راهی، برای استمرار مسیر مقاومت و مقابله با دشمن در کرانه ایام، خواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان عملیات حاج عمران که بنام لرستان در تاریخ غیرت و حماسه ایران سربلند میدرخشد، بر برگزاری باشکوه این عزیز بزرگ تأکید نموده و از عموم مردم فهیم لرستان، دستگاههای اداری و اجرایی، نهادهای فرهنگی و یکایک دوستداران این سرزمین افلاکی میخواهیم، مساعی خود را برای گرامیداشت هرچه باشکوهتر این روز حماسی برای تقویت ظرفیتهای همهجانبه لرستان عزیز، به کار گیرند.
نظر شما