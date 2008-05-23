تامین فضای تمرین برای علاقه مندان فعالیتهای هنری دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به ضرورت گسترش فضاهایی چون ایستگاههای تندرستی در خوابگاههای دانشجویی تاکید کرد و گفت: تحرک بیشتر دانشجویان دختر خوابگاهی با طرحهایی نظیر ایستگاه تندرستی فراهم می شود و این فضاها به ارتقای کیفیت سلامتی و آموزش آنها کمک می کند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: امکاناتی که در مجموعه خوابگاههای دانشگاه تهران زمینه تحرک اثربخش را فراهم می‌کند در مورد خانمها کمتر بود و امکانات گسترده دانشگاه در گذشته طوری طراحی شده که آقایان بیشتر فرصت استفاده دارند بنابراین بویژه در داخل خوابگاههای دانشجویی که اوقات فراغت دانشجویان بیشتر است راحت تر می توان فضاهایی را ایجاد کرد که مورد استقبال قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه خوابگاههای دختران چمران دارای 2 هزار و 500 دانشجو است، از افتتاح مجموعه تمرین صبحگاهی با همکاری شهرداری تهران در این مجموعه خوابگاهی خبر داد و گفت: سالن بدنسازی و سالن تنیس روی میز همزمان با روز خوابگاه و ورزش در کوی پسران افنتاح شد که محل آن در گذشته به عنوان کتابخانه کوی مورد استفاده بوده است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران از وجود فضاهایی مانند سالن سرپوشیده ورزشی و جاده تندرستی در مجموعه خوابگاههای دخترانه فاطمیه دانشگاه تهران خبر داد و گفت: سالن فرهنگی خوابگاه فاطمیه پیش از شروع هفته خوابگاهها افتتاح شد.