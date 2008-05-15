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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

34 هزار و 422 طرح اشتغالزا در همدان عقد قرار داد شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان گفت: تاکنون در استان همدان 34 هزار و 422 طرح اشتغالزا با اعتباری افزون بر هفت هزار و 816 میلیارد ریال عقد قرار داد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی پیش از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: این تعداد طرح اشتغالزا که از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زود بازده عقد قرار داد شده اند، زمینه اشتغال 65 هزار و 167 نفر را فراهم خواهند کرد.

اقلامی اعتبار در نظر گرفته شده برای طرحهای کوچک و زودبازده در استان همدان طی سه سال گذشته را 10 هزار و 840 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و 455 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و راه اندازی 28 هزار و 151 طرح از سوی بانکهای عامل پرداخت شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان یادآور شد: در سال جاری چهار هزار و 245 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای اشتغالزا اختصاص یافته که میزان طرحهای عقد قرار داد شده به ابلاغی در سال جاری 75 درصد بوده است.

کد مطلب 683814

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