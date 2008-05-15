34 هزار و 422 طرح اشتغالزا در همدان عقد قرار داد شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی پیش از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: این تعداد طرح اشتغالزا که از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زود بازده عقد قرار داد شده اند، زمینه اشتغال 65 هزار و 167 نفر را فراهم خواهند کرد .

اقلامی اعتبار در نظر گرفته شده برای طرحهای کوچک و زودبازده در استان همدان طی سه سال گذشته را 10 هزار و 840 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و 455 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و راه اندازی 28 هزار و 151 طرح از سوی بانکهای عامل پرداخت شده است .