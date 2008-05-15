کودکان و نوجوانان قربانیان جدید جنگ افروزی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر همین اساس ارتش آمریکا به تازگی 500 نوجوان را در عراق بازداشت کرده و بیش از 50 نوجوان افغانی نیز توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان بازداشت شده اند.

این نوجوانان و کودکان بازداشت شده که تعداد آنها از سال 2002 تا کنون به دو هزار و 500 نفر می رسد هم اکنون در زندانهای گوانتانامو، عراق و افغانستان در بازداشت به سر می برند.

سخنگوی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) این خبر را تایید کرده، اما از دادن جزئیات درباره آن خودداری کرد.

بر همین اساس فقط در سال گذشته، میلادی 800 نوجوان عراقی توسط نظامیان آمریکایی بازداشت شده و به زندانهای مختلف منتقل شدند و در زندان بگرام افغانستان، تعدادی کودک افغانی به عنوان زندانی در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می برند.

با وجود این گزارش، مقامهای آمریکایی اعلام کرده اند در زندان گوانتانامو در کوبا، هیچ نوجوانی در بازداشت به سرمی برد.

بر اساس این گزارش،هر چند در گذشته آمارهای مختلفی از سوی نهادها و گروه های بین المللی درباره وضعیت کودکان عراقی و افغانی پس از حمله آمریکا به این کشورها منتشر شده، اما این از معدود دفعاتی است که سخن از وجود کودکان و نوجوانان زندانی در نزد نظامیان آمریکایی به میان آورده می شود. نظامیانی که برای ایجاد و حفظ دموکراسی به عراق و افغانستان آمده اند و نه بازداشت و زندانی کردن کودکان.