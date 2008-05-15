تشریح برنامه های سازمان فضایی ایران

مهندس احمد طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه سازمان فضایی ایران در دنیا گفت: با توجه به فعالیتهای گوناگونی که در زمینه فناوری فضایی و مسائل مربوط به فضا در سراسر دنیا در حال انجام است، ایجاد سازمانی واحد در کشور امری اجتناب ناپذیر و نیازی غیر قابل انکار جلوه می کرد. فناوری فضایی خوشبختانه از سالهای پیش مورد توجه مسئولان، کارشناسان و متخصصان قرار گرفته و تا به امروز دستاوردهای مثبت و بی شماری به همراه داشته است اما نبود متولی خاص که بتواند این فعالیتها را به طور متمرکز هدایت کرده و در مسیر اصلی و درست قرار دهد، باعث شده تا استفاده بهینه و صحیح از این منابع صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه از سابقه طولانی در زمینه ارتباطات ماهواره ای برخوردار است و از سال 1348 با عضویت در برخی از مجامع بین المللی مرتبط با فضا خود را به عنوان کشوری پیشرو در امر بهره برداری صلح آمیز از فضایی ماوراء جو به دنیا معرفی کرده است.

طالب زاده خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد، تشکیل یک نهاد مستقل و متمرکز در امر فضا در کشورمان امری اجتناب ناپذیر بود و خلاء چنین سازمانی در مجامع داخلی و خارجی به شدت احساس می شد. در همین راستا بر اساس ماده 8 و 9 مصوبه 68159 مورخ 2/4/1382 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور و عضویت نهادهای ذیربط تشکیل شد و بر اساس همین مصوبه سازمان فضایی ایران تاسیس شد. بر همین اساس رئیس سازمان فضایی ایران، معاون وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین دبیر شورای عالی فضایی است.

وی ادامه داد: بنابراین سازمان فضایی ایران به عنوان سازمانی نوپا راهی سخت و طولانی را در پیش رو دارد که با تلاش جوانان این مرز و بوم و به امید خداوند متعال به چشم انداز متعالی ترسیم شده برای کشور عزیزمان دست خواهیم یافت.

برگزاری جشنواره وبلاگهای فضایی

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برگزاری جشنواره وبلاگهای فضایی از امروز هدف از اجرای این جشنواره را توسعه بخش فضایی کشور دانست و افزود: سازمان فضایی ایران به عنوان متولی بخش فضایی کشور خود را ملزم به بسترسازی فرهنگی و ارتقا دانش و فناوری فضایی در بین جوانان و آینده سازان مملکت می داند. از طرفی محیط اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند و همه گیر این روزها مرجع بسیاری از مراجعات جوانان ایرانی شده به گونه ای که پاسخ بخش اعظمی از سئوالات خود را در این محیط جستجو می کنند.

رئیس سازمان فضایی اظهار داشت: بر همین اساس سازمان فضایی ایران تصمیم گرفت نویسندگان حوزه فضا در اینترنت را شناسایی و با برگزاری کارگاه ها و سمینارهای متعدد موجبات ارتقا علمی و عملی آنها را فراهم آورد. این جشنواره در این راستا طراحی و اجرا شده که امیدواریم منشا ثمرات خیر بی شماری برای کشور باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که ورود سازمان فضایی ایران به عرصه نجوم که با برگزاری کارگاه نجوم اپتیکی آغاز شده است، با چه هدفی صورت پذیرفته است؟ اظهار داشت: نجوم از سوی مسئولان نظام مورد توجه جدی است و ما ایران را از متولیان نجوم می دانیم و مایلیم این اوج را بار دیگر تکرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این کارگاه نیز در همین راستا و به منظور گرد هم آمدن افراد علاقه مند به موضوعات نجومی و به خصوص موضوعات مرتبط با ابزار اپتیکی همچون تلسکوپ های بزرگ، رصدخانه ها و روش های رصدی و ثبت مشاهدات برگزار می شود.

حمایت سازمان فضایی از پایان نامه های دانشگاهی

وی اضافه کرد: سازمان فضایی ایران در گامهای بعدی خود در نظر دارد تا با بررسی گروهها و افراد مشتاق در دانشگاهها به حمایت از پایان نامه های مرتبط دانشگاهی بپردازد.

توضیح : بخشی از این مصاحبه که روز گذشته در مورد پرتاب ماهواره امید و ساخت دو کاوشگر جدید منتشر شد، مربوط به صحبتهای رئیس سازمان فضایی در اواخر بهمن ماه است و این مباحث مربوط به سال 1387 نیست.