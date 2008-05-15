همدانیها چهار میلیارد تومان به شرکت مخابرات بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، قاسم نظری پویا پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر در استان همدان 800 هزار تلفن منصوبه داریم که 507 هزارشماره آن تاکنون واگذار شده است.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان همدان 7/31 درصد است که در مقایسه با ضریب نفوذ کشوری دو درصد بالاتر است.

وی اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در استان همدان 7/29 درصد است این در حالی است که ضریب نفوذ کشوری 34 درصد است.

نظری پویا با بیان اینکه تعداد مشترکین تلفن همراه نسبت به مشترکین ثابت افزایش یافته است، افزود: تا پایان برنامه چهارم 300 هزار شماره تلفن همراه نیز واگذار خواهد شد که نشان از افزایش ظرفیت شرکت مخابرات است.

وی یادآور شد: در بخش فناوری و اینترنت شرکت مخابرات اقداماتی خوبی صورت گرفته است که در حال حاضر 2600 پورت منصوبه داریم و 2300 پورت آن طی سه سال گذشته راه اندازی شده است.

نظری پویا در بخش ارتباطات روستایی یادآور شد: تعداد یک هزار و 82 روستا در استان وجود دارد که 92 درصد از روستاها دارای تلفن خانگی هستند و 985 روستا از تلفن ثابت برخوردارند و 97 روستای باقی مانده نیز تا پایان شهریور سال جاری صاحب تلفن خواهد شد.

وی ادامه داد: در 22 خرداد سال جاری پنج درصد از سهام مخابرات همدان وارد بازار بورس و به بخش خصوصی واگذار می شود.