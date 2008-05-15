مشکلات معیشتی پرستاران قشم برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی ایران نژاد، ظهر امروز در مراسم به تاخیر افتاده تجلیل از پرستاران نمونه قشم اظهار داشت: در سال جاری مشکل مسکن پرستاران و کادر بهداشت و درمان جزیره قشم با بهره گیری از طرح مسکن مهر برطرف خواهد شد و تمامی کسانی که فاقد منزل مسکونی هستند، می توانند با استفاده از این طرح در قالب تعاونیهای مردمی با بهره گیری از تسهیلات اقدام به ساخت منزل مسکونی کنند.

وی عنوان کرد: پرستاران و پزشکان از جمله اقشار شریف جامعه هستند که برای انجام مطلوب کار خود باید در شرایط مادی و معنوی قابل قبولی باشند و در این راستا دولت خود را موظف می داند در خصوص مشکلات معیشتی این قشر اقدامات جدی صورت دهد.

ایران نژاد با برشمردن مشکلات متعدد موجود در بیمارستان فاطمه الزهرای قشم افزود: دولت مصمم است تا نیازمندی های بیمارستانها در قالب نیازهای سخت افزاری و کمبود منابع انسانی را با استفاده از اعتبارات ملی و نیروهای بومی رفع کند و طی سالهای اخیر اقدامات بزرگی در جهت رفع نیاز منابع انسانی این بیمارستان صورت گرفته و آمبولانس دریایی ویژه قشم نیز جهت انتقال بیماران به مرکز ایجاد و تقویت شده تا مردم در صورت نیاز انتقال بیمار به سرزمین اصلی دچار مشکل نشوند.

فرماندار قشم ادامه داد: پرستاران فعال در قشم با توجه به همه کمبودها و زیرساختهای بهداشتی و درمانی عملکرد بسیار مطلوب و قابل توجهی را از خود به جای گذاشته اند و لازم است از زحمات تک تک این بزرگواران تقدیر شود.