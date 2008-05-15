اقدامات دولت نهم در تایباد طی 50 سال گذشته بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، رضا عبدالملکی ظهر امروز در جمع اعضای شورای اداری تایباد از انجام تمامی پروژه ­های مصوب سفر اول هیئت دولت به شهرستان تایباد خبر داد و افزود: اجرای پروژه ­های سفر دوم هیئت دولت به این شهرستان نیز شروع شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه اقدامات موثر دولت در خراسان رضوی تحولی را در استان به وجود آورده است، یادآور شد: تولید سیمان استان در دولت نهم از 650 هزار تن به 9 میلیون تن افزایش یافته و احداث پنج کارخانه فولادسازی در استان آغاز شده است.

وی با اشاره به تسریع روند راه ­اندازی پروژه سنگ ­معدن سنگال خواف و راه ­اندازی 300 کارخانه در استان با میانگین اشتغال 100 تا 400 نفر در هر کارخانه، گفت: با اقدامات انجام گرفته، نرخ بیکاری استان از 10 به 1/6 درصد کاهش یافته است.

عبدالملکی به تصویب طرح ایجاد دو منطقه ویژه اقتصادی در تایباد و فرودگاه مشهد اشاره کرد و بیان داشت: احداث این مناطق ویژه اقتصادی می­تواند در روند توسعه استان تاثیر چشمگیری داشته باشد.

وی با اشاره به توسعه آموزش عالی، جذب دانشجو و تربیت نیروهای متخصص برای اعزام به کشورهای همسایه یادآور شد: با توجه به اینکه تایباد به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است، این امکان وجود دارد تا از محل مجوزهای ویژه، امکان تعامل با دانشگاه های بین المللی را فراهم کنیم و نسبت به بالا بردن سطح دانشگاه های تایباد اقدام کنیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی بر لزوم پاسخگویی به نامه­ های مردمی تاکید کرد و ادامه داد: خواست ریاست جمهوری، حل مشکلات مردم است، نه ارائه جوابی که متقاضیان را راضی نکند.

در ابتدای این نشست فرماندار تایباد با اعلام اینکه در سفر دوم هیئت دولت به شهرستان تایباد 19 هزار و 158 نامه به فرمانداری تایباد ارسال شده است، عنوان کرد: این نامه­ ها پس از تفکیک جهت پاسخگویی به ادارات دولتی ارسال شده است.

علی اکبر رمضانی گفت: از این تعداد بیش از 10 هزار نامه با موضوع درخواست مساعدت مالی بوده که به نهادهای حمایتی ارسال شده است.

وی افزود: تمامی پروژه­های سفر اول ریاست جمهوری در تایباد به بهره برداری رسیده است.