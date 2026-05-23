به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با تأکید بر حساسیت موقعیت کنونی کشور گفت: اولویت اصلی ما تداوم خدمترسانی بدون وقفه به شهروندان در داروخانههای بستری و سرپایی است و در همین راستا، دستورالعملهای فنی لازم به شرکتهای توسعهدهنده سامانههای اطلاعاتی ابلاغ شده است.
وی درباره داروخانههای غیربیمارستانی توضیح داد: در صورت اعلام شرایط اضطرار سطح الف و ب، شرکتهای ارائهدهنده سامانههای اطلاعاتی داروخانه یا PIS موظفند امکان ثبت شناسه رهگیری کالا یا UID را بهصورت غیربرخط و آفلاین فراهم کنند. این قابلیت صرفاً پس از اعلام رسمی سازمان فعال میشود و داروخانهها میتوانند در زمان بحران، شناسهها را ثبت و پس از عادی شدن شرایط، سامانه بهطور خودکار فرآیند استعلام را انجام دهد.
کاظمی، درباره داروخانههای بیمارستانی نیز گفت: در شرایط اضطرار سطح الف و ب، توسعهدهندگان سامانههای اطلاعات بیمارستانی یا HIS نیز باید امکان ثبت آفلاین شناسه رهگیری را پیادهسازی کنند. اما در سطح اضطراری ج، تمهید ویژهای اندیشیده شده است؛ سامانههای بیمارستانی باید بتوانند در صورت نیاز، مسیر اتصال خود را از درگاه تبادل اطلاعات سلامت یا همان دیتاس، به بسترهای جایگزین شامل ارتباط مستقیم با سازمان غذا و دارو، گذرگاه خدمات دولت یا GSB و گذرگاه عمومی خدمات دولت یا PGSB تغییر دهند تا پایداری خدمات در بالاترین سطح حفظ شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت هماهنگی هرچه سریعتر شرکتهای نرمافزاری افزود: آن دسته از شرکتهایی که هنوز به وبسرویس استعلام شناسه رهگیری سازمان متصل نشدهاند، میتوانند با ارسال مکاتبه رسمی و ثبت درخواست، دسترسی لازم را از طریق یکی از بسترهای یادشده دریافت کنند.
وی در خصوص اطلاعرسانی سریع به شرکتها نیز گفت: مدیران فنی و نمایندگان شرکتهای توسعهدهنده میتوانند برای دریافت لحظهای اطلاعیههای وضعیت اضطراری، شماره تماس مستقیم نماینده تامالاختیار خود را به دفتر فناوری اطلاعات اعلام کنند یا با عضویت در کانال رسمی این دفتر در پیامرسانهای بله و ایتا به نشانی it_IFDA، از آخرین تغییرات و دستورالعملهای فنی مطلع شوند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای سازمان غذا و دارو، در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این تمهیدات، گامی مؤثر در جهت تضمین دسترسی پایدار مردم به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک در روزهای پیشرو خواهد بود و ما متعهد هستیم که در هر شرایطی، خدمات سلامت را بدون اختلال به هموطنان ارائه دهیم.
