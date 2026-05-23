۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

ضرب‌ الاجل استاندار؛ انتقاد از ترک‌فعل تا وعده رونق اقتصادی بازارکرمان

کرمان- استاندار کرمان با هشدار جدی نسبت به بلاتکلیفی مصوبات ساماندهی «میدان‌قلعه» کرمان، بر ضرورت فوریت در احیای هویت اقتصادی و گردشگری بزرگترین محور تاریخی جنوب‌شرق کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در بازدید از مجموعه بازار تاریخی کرمان، آخرین وضعیت مرمت و ساماندهی راسته‌ها و کاروانسراهای این مجموعه را به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی و تاریخی جنوب‌شرق کشور مورد بررسی قرار داد.

وی با انتقاد از تداوم نابسامانی در بازار «میدان‌قلعه» کرمان خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: با وجود مصوبه صریح شورای تأمین استان در سال گذشته، تداوم وضعیت فعلی و اجرایی نشدن مصوبات، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و هرگونه کوتاهی در این زمینه، ترک‌ فعل محسوب می‌شود.

طالبی، در بازدید از نقاط کلیدی بازار کرمان از جمله مجموعه گنجعلی‌خان، کاروانسرای چهارسوق، راسته قدیمی کوزه‌گران و کاروانسرا و تیمچه هندوها افزود: بازار میدان‌ قلعه به‌دلیل موقعیت استراتژیک در چرخه اقتصادی بازار بزرگ کرمان، طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر فرسودگی کالبدی و آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده که بایدمشکلات آن فورا تعیین‌تکلیف شود.

استاندار کرمان ضمن یادآوری اهمیت تاریخی و اقتصادی بازار، بر احیای کارکرد اجتماعی و گردشگری بازار تأکید کرد و خواستار آن شد که با مرمت اصولی بناهای ارزشمند، این مجموعه بار دیگر به‌ عنوان پیشران اقتصادی شهر به چرخه حیات فعال باز گردد.

