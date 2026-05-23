سامانه «فواد ۱۲۸» عصای دست نظارت هوشمند در استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی ظهر شنبه در نشست شورای راهبری ایلام با نگاهی تحلیلی به وضعیت موجود، با اشاره به ضرورت پوست‌اندازی اداری تأکید کرد: در عصر حاضر، مفهوم بهره‌وری دیگر با ابزارهای کلاسیک تعریف نمی‌شود، بلکه پیوند میان شفافیت سیستمی و نظارت هوشمند است که می‌تواند کارآمدی دولت را تضمین کند.

نورمحمدی در این نشست با ارائه دیدگاهی راهبردی، هشدار داد: تهدید اصلی برای توسعه استان ایلام، تنها محدود به مدیریت بودجه نیست.

وی تصریح کرد: فرسایش سرمایه‌های انسانی و هدررفت زمان مراجعین بر اثر پیچیدگی‌های بیهوده اداری، از آسیب‌های جدی است که می‌تواند پیکره توسعه استان را تهدید کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام، سامانه جدید «فواد ۱۲۸» را فراتر از یک ابزار برخورد با تخلفات، ابزاری برای اصلاح ساختار معرفی کرد.

وی با تبیین کارکرد این سامانه، افزود که این مرکز ملی، پلی مستقیم و بدون واسطه میان شهروندان و سطوح بالای نظارتی ایجاد می‌کند تا گلوگاه‌های ناکارآمدی شناسایی و حذف شوند.

نورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: استراتژی مدیریت استان در مواجهه با این سامانه، «پیشگیرانه» است.

به گفته وی، هدف نهایی از استقرار این زیرساخت هوشمند، نه صرفاً برخورد با قصورها، بلکه هموارسازی مسیر خدمات‌رسانی است تا شهروندان بتوانند خدمات خود را با سرعت، شفافیت و کیفیت بالاتر دریافت کنند