بهره برداری از یک مسجد در ساوه

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس تبلیغات اسلامی ساوه و زرندیه پیش از ظهر امروز در مراسم بهره‌ برداری از این مسجد اظهار داشت: این مسجد دارای یک هزار و 500 متر مربع زیربنا است و در سه طبقه سازه بتونی احداث شده است.

حجت‌ الاسلام حسن صلاحی با اشاره به اینکه برای احداث و راه اندازی این مسجد یک میلیارد و ‪۲۰۰‬ میلیون ریال از محل کمکهای مردمی هزینه شده، عنوان کرد: مسجد از ماندگارترین بناهای تاریخ اسلام و پایگاه نشر اسلام و مرکز آموزش دین است.

وی با تاکید بر اینکه امامان جماعت مساجد در کنار اشاعه آموزه‌های دینی باید بتوانند زمینه جذب مردم به ویژه جوانان را در عرصه‌های فرهنگی فراهم کنند خاطرنشان کرد: مردم اقبال خوبی برای حضور در مسجد سازی و تکمیل مسجد دارند و باید بتوانیم این توجه مردم را مسجد هدایت کنیم.

ساوه در شمال استان مرکزی قرار دارد.