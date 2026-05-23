به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری با تاکید بر تسریع روند اجرا و هماهنگی میان دستگاه ها در حوزه مسکن، بیان کرد: با پرهیز از موازی کاری روند کارها باید منسجم و هدفمند پیش رود.

وی برای سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود خواستار تهیه جدول دقیق و جامع شد و ادامه داد: در این جدول وضعیت اراضی، مجوز ها، مراحل اجرایی و میزان پیشرفت پروژه ها باید مشخص شود.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه این لیست تصمیم گیری سریع را برای دستگاه های اجرایی فراهم می کند، توضیح داد: با این لیست تکلیف هر طرح به صورت شفاف مشخص می شود.

کولیوند خواستار همراهی ارتش و فراجا برای تعیین تکلیف اراضی شد و اظهار داشت: هیچ پروژه ای در مسیر اجرا برای استان سمنان نباید معطل بروکراسی اداری باقی بماند.

وی به پاسخگویی همه دستگاه ها نسبت به وظایف و تعهدات خودشان تاکید کرد و افزود: با زمان بندی دقیق فرآیندها تسریع یافته و اجرای طرح ها در استان سمنان با شتاب و نظم بهتری پیش خواهد رفت.