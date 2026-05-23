۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

استاندار سمنان: جدول جامع مراحل اجرای طرح‌های مسکن تهیه شود

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تهیه یک جدول جامع و دقیق از مراحل اجرای طرح‌های مسکن گفت: این جدول با مشخص کردن وضعیت اراضی و مجوزها امکان رصد و تصمیم‌گیری سریع را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری با تاکید بر تسریع روند اجرا و هماهنگی میان دستگاه ها در حوزه مسکن، بیان کرد: با پرهیز از موازی کاری روند کارها باید منسجم و هدفمند پیش رود.

وی برای سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود خواستار تهیه جدول دقیق و جامع شد و ادامه داد: در این جدول وضعیت اراضی، مجوز ها، مراحل اجرایی و میزان پیشرفت پروژه ها باید مشخص شود.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه این لیست تصمیم گیری سریع را برای دستگاه های اجرایی فراهم می کند، توضیح داد: با این لیست تکلیف هر طرح به صورت شفاف مشخص می شود.

کولیوند خواستار همراهی ارتش و فراجا برای تعیین تکلیف اراضی شد و اظهار داشت: هیچ پروژه ای در مسیر اجرا برای استان سمنان نباید معطل بروکراسی اداری باقی بماند.

وی به پاسخگویی همه دستگاه ها نسبت به وظایف و تعهدات خودشان تاکید کرد و افزود: با زمان بندی دقیق فرآیندها تسریع یافته و اجرای طرح ها در استان سمنان با شتاب و نظم بهتری پیش خواهد رفت.

کد مطلب 6839012

