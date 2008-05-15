270 پروژه مخابراتی در فارس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امیری ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این پروژه ها شامل طرحهایی نظیر مراکز تلفن کم و پرظرفیت، مراکز تلفن GSM ، دفاتر ICT روستایی، کافوی نوری، دفاتر مخابراتی روستایی، ارتباط رسانی روستایی، ایجاد وتوسعه ایستگاه های تلفن همراه، دیتا، ارتباط رادیویی، فیبر نوری و... است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های مذکور از 22بهمن سال گذشته به اجرا درآمده که برای هفت ماه آینده قابل بهره برداری هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح وضعیت مخابراتی این استان بیان داشت: در حال حاضر یک میلیون و 650هزار شماره تلفن ثابت منصوبه در فارس داریم که از این تعداد یک میلیون و 605هزار شماره مشغول به کار هستند.

وی ضریب نفوذ تلفن ثابت در فارس را 33 درصد اعلام کرد و یادآور شد: ضریب نفوذ خانوار تلفن ثابت شهری نیز 150 درصد و روستایی 120درصد است.

مدیرعامل مخابرات استان فارس با اشاره به وضعیت تلفن ثابت روستایی نیز یادآور شد: در این خصوص مقرر شده بود که واگذاری به روستاهای بیش از 250 نفر جمعیت در سطح استان تا قبل از پایان برنامه چهارم توسعه صورت گیرد اما ما توانستیم زود تر از موعد مقرر یعنی تا سال گذشته واگذاری در این بخش را انجام دهیم.

امیری ادامه داد: در کنار این امر در سطح استان واگذاری تلفن ثابت به روستاهای بالای 100 نفر جمعیت را نیز شروع کردیم که در این خصوص در سطح فارس 35 روستا شناسایی شد و تا پایان نیمه اول امسال ارتباط تلفن خانگی این روستا ها را نیز برقرار خواهیم کرد.

وی با اشاره به وضعیت تلفن همراه در استان فارس نیز ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و 600هزار نفر ثبت نامی تلفن همراه در سطح استان فارس داریم که از کل ثبت نامی ها 250هزار متقاضی باقی مانده است.

این مسئول افزود: اکثر این 250هزار نفر نیز متقاضیان عمده و سیم کارت اعتباری هستند که البته تا پایان اردیبهشت ماه نیز امر واگذاری سیم کارت انجام می شود.

امیری گفت: برای امسال نیز پیش بینی یک میلیون و 200هزار شماره تلفن همراه در سطح استان را داشتیم که در صورت وجود این میزان متقاضی توانایی ارائه خدمات را خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در حال حاضر دو میلیون و 400 هزار شماره تلفن همراه منصوبه در سطح استان وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و 909هزار شماره مشغول به کار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس ضریب نفوذ تلفن همراه در سطح استان را 41/43 درصد اعلام کرد.

وی تاکید کرد: رسیدن به این ضریب نفود را برای دو سال آینده تعیین شده بود که مخابرات استان پیش از موعد به این شاخص دست یافت.

امیری در خصوص وضعیت سایتهای تلفن همراه BTS استان نیز اظهار داشت: در حال حاضر 906سایت BTS منصوبه داریم که 120سایت دیگر نیز هفته آینده به بهره برداری می رسد.

وی با اعلام اینکه در کنار این امر قصد داریم تمام جاده های اصلی استان را در پوشش تلفن همراه قرار دهیم گفت: در این رابطه در 16محور 52 سایت نصب خواهد شد و عملیات اجرایی پروژه نیز تا پایان سال به اتمام می رسد.

مدیر عامل مخابرات استان فارس همچنین یادآور شد: بر اساس توافقات صورت گرفته استان فارس 500هزار پورت اینترنت پرسرعت (ADSL) با همکاری بخش خصوصی و یا به تنهایی با قیمت حداکثر 10هزار تومان در ماه و با سرعت 128کیلو تا پایان سال آینده در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

امیری هزینه این پروژه را 15میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای امسال پیش بینی راه اندازی 200هزار پورت اینترنت پر سرعت صورت گرفته است.