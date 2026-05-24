۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

رحمان نیا: هشدار سطح زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

زنجان -مدیرکل هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان خبرداد و گفت: شرایط جوی از بعدازظهر امروز (یکشنبه) تا پایان هفته تغیرات محسوسی خواهد داشت.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با صدور هشدار سطح زرد از تغییر محسوس شرایط جوی از بعدازظهر امروز (یکشنبه) تا پایان هفته خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و غبار موقتی و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق استان را فرا می گیرد.

وی با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: هم‌اکنون آسمان بیشتر نواحی استان صاف است، اما از بعدازظهر امروز (یکشنبه) افزایش پوشش ابرها و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که موجب خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان خواهد شد. وی افزود: در برخی نقاط به‌ویژه در ارتفاعات، بارش‌های پراکنده و محلی نیز دور از انتظار نیست.

رحمان‌نیا تصریح کرد: این شرایط جوی تا روز سه‌شنبه هفته جاری ادامه می‌یابد و طی این مدت سامانه بارشی فعالی در استان نخواهیم داشت. الگوی دمای روزانه نیز تغییرات قابل‌توجهی ندارد و روند کلی دما با شیب ملایمی افزایشی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر اینکه هشدار سطح زرد تا روز جمعه معتبر است، گفت: وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و غبار موقتی تا پایان هفته ادامه می‌یابد. هرچند احتمال آسیب جدی پایین است، اما خطراتی نظیر آسیب به تأسیسات کم‌استحکام شهری و روستایی، سازه‌های موقت و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه برای گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر (کودکان، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی) وجود دارد.

وی با بیان اینکه شهروندان از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند، گفت: لایروبی کانال‌ها و آبروها و پاکسازی دهانه پل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی به دلیل احتمال اصابت صاعقه، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و خودداری از پارک خودرو در زیر درختان کهنسال و خشکیده و تأسیسات کم‌استحکام را مورد تاکید کرد.

رحمان‌نیا گفت: در حال حاضر دمای هوای شهر زنجان ۱۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: از بعدازظهر امروز (یکشنبه) تا روز جمعه، استان تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید و گرد و غبار موقتی قرار دارد و کیفیت هوا در برخی ساعات برای گروه‌های حساس نامطلوب خواهد بود. از شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و هرگونه حادثه احتمالی را به سامانه‌های امدادی گزارش دهند.

