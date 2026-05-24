جذب ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تبریک اعیاد قربان و غدیر و اشاره به مناسبت‌های ملی و انقلابی از جمله سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، بر ضرورت حرکت جهادی مدیران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: همه ما باید در برابر این مردم نجیب و صبور سر تعظیم فرود آوریم و خدمت صادقانه را وظیفه اصلی خود بدانیم. انقلاب اسلامی با اتکا به مردم به پیروزی رسید و امروز نیز بقای آن در گرو رضایت مردم است.

رشد اعتبارات ملی استان

استاندار خراسان جنوبی در بخش مهمی از سخنان خود به وضعیت اعتبارات استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر روند جذب اعتبارات ملی در استان روندی افزایشی داشته است.

وی گفت: میزان اعتبارات ملی جذب‌شده در استان در سال مالی ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان، در سال مالی ۱۴۰۱ به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

هاشمی افزود: در سال مالی ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در سال مالی جاری تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای استان جذب شده است.

وی این روند را نشانه ظرفیت بالای دستگاه‌های اجرایی استان دانست اما تأکید کرد: با وجود این رشد، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌ها چند برابر شود.

ارزیابی مدیران بر اساس سه شاخص اصلی

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه عملکرد مدیران به‌صورت دقیق ارزیابی خواهد شد، گفت: سه محور اصلی در ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مدنظر قرار دارد.

وی این سه محور را شامل انجام دقیق وظایف در قبال مردم، ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه و میزان موفقیت در جذب اعتبارات ملی عنوان کرد.

هاشمی تصریح کرد: مدیری که نتواند در این سه حوزه عملکرد قابل قبول داشته باشد، نمی‌تواند در مسیر توسعه استان نقش‌آفرین باشد.

تأکید بر جهاد تبیین و نقش روابط عمومی‌ها

استاندار خراسان جنوبی در ادامه سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در موضوع «جهاد تبیین»، نقش روابط عمومی‌ها را بسیار مهم و تعیین‌کننده دانست.

وی گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که بسیاری از خدمات و اقدامات انجام‌شده در دستگاه‌های اجرایی به‌درستی برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

وی افزود: روابط عمومی‌ها باید در خط مقدم امیدآفرینی قرار بگیرند و دستاوردهای نظام و دولت را به زبان ساده و دقیق برای مردم بیان کنند.

هاشمی تأکید کرد: اگر اطلاع‌رسانی درست انجام نشود، حتی بهترین خدمات نیز در ذهن مردم دیده نخواهد شد و این یک ضعف جدی است که باید برطرف شود.

بازار و معیشت مردم در اولویت مدیریت استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم گفت: موضوع بازار و کنترل قیمت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های استان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در این زمینه هستند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: دستگاه‌های متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی باید با تمام ظرفیت در حوزه نظارت بر بازار فعال باشند و اجازه ندهند فشار اقتصادی بر مردم افزایش یابد.

وی تأکید کرد: تمام امکانات استان باید برای مدیریت بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.

ضعف در جذب اعتبارات ملی در برخی دستگاه ها و ضرورت پیگیری میدانی

هاشمی در ادامه با انتقاد از وضعیت جذب اعتبارات در برخی دستگاه‌ها گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود، برخی دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند اعتبارات ملی خود را به‌طور کامل جذب کنند.

وی افزود: در حالی که برخی استان‌ها با جمعیت کمتر توانسته‌اند چند برابر ما اعتبار جذب کنند، انتظار می‌رود مدیران استان با حضور فعال در تهران و پیگیری مستمر، سهم خراسان جنوبی را از منابع ملی افزایش دهند.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اعتبارات ملی فرصت مهمی برای توسعه زیرساخت‌های استان در حوزه‌های آب، راه، بهداشت، عشایری و سایر بخش‌ها است و نباید این فرصت‌ها از دست برود.

ضرورت پاسخگویی به مردم و تقویت ارتباطات اداری

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران به مردم گفت: هیچ نامه و درخواستی از مردم نباید بدون پاسخ بماند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مطالبات مردمی رسیدگی کنند.

هاشمی افزود: مردم ولی‌نعمت ما هستند و مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانند، نه حاکم بر آنان.

در پایان خاطرنشان کرد: مسیر خدمت‌رسانی در استان باید با روحیه جهادی، انسجام مدیریتی و پاسخگویی شفاف ادامه یابد تا رضایت عمومی افزایش یابد.