۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

دستگیری ۹ سوداگر مرگ و کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۹ نفر از سوداگران مرگ و کشف ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از اجرای دو عملیات موفق توسط مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت خبر داد.

دستگیری سوداگران مرگ و کشف تریاک

مأموران سخت‌کوش انتظامی شهرستان در اجرای نخستین عملیات، با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، ۹ نفر از سوداگران مرگ را شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی از این افراد، ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

توقیف کامیون حامل کود شیمیایی فاقد مجوز

همچنین در عملیاتی دیگر، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، ۶۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی، جمعاً به وزن ۳ تن، که فاقد هرگونه مجوز و خارج از شبکه توزیع بود، کشف شد.

در این رابطه نیز متهم به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

