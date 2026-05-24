به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، ظهر یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، به تحلیل شرایط جوی استان پرداخت و اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا روز پنجشنبه برای همه نقاط استان در ساعاتی پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وزش باد شدید در مناطق شمالی و شرقی تا تندبادهای لحظهای
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: شایان ذکر است از امروز تا روز سهشنبه، به ویژه در مناطق شمالی و شرقی، سرعت وزش باد گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید (تندبادهای لحظهای) میرسد.
مخاطرات وزش باد شدید
مرادپور با اشاره به هشدار سطح زرد صادره از سوی هواشناسی استان، گفت: در این مدت، شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، احتمال نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید افقی همراه باشد.
افزایش دماهای روزانه در ۲۴ ساعت آینده
مدیرکل هواشناسی لرستان در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش مییابند.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از شهروندان درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، از هرگونه تردد غیرضروری در شرایط وزش باد شدید خودداری کنند.
