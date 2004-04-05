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۱۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۴۰

موفقيت هل بوي درگيشه فروش

موفقيت هل بوي درگيشه فروش

فيلم هل بوي " Hellboy " با شركت ران پرلمن Ron Perlman صدرنشين جدول فروش شد.


به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردرزمره  واپسين فيلمهايي است كه به  اقتباس ازيك كتاب كمدي جلودوربين رفته ودرگيشه با فروش 23 ميليون و500 هزاردلارمواجه شد.
قسمت دوم فيلم" اسكوبي دو: هيولاهاي رها شده " كه هفته گذشته صدرنشين جدول فروش بود ، اين هفته به جايگاه سوم سقوط كرد.
هل بوي داستان پسرشيطان است كه دردوران كودكي ازخانه رانده وازسوي يك خانواده امريكايي به فرزندي پذيرفته مي شود.ديويد هايد پيرس وداگ جونزازديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثريك ساعت و52 دقيقه اي به ايفاي نقش مي پردازند.

 

کد مطلب 68397

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