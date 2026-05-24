۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

غرق شدگی جوان ۱۵ ساله در ایلام

ایلام - رئیس اورژانس ۱۱۵ ایلام از غرق شدگی‌ نوجوان ۱۵ ساله در یکی از مجتمع های ورزشی ایلام خبر داد.

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز در ساعت ۱۲:۱۳ دقیقه طی تماس های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس۱۱۵ ایلام (EOC) مبنی بر یک مورد غرق شدگی نوجوان ۱۵ ساله در یکی از مجتمع های ورزشی اعلام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ ایلام افزود: طبق شرح‌حال اخذ شده توسط کارشناسان تریاژ تلفنی، ایست قلبی و تنفسی محرز شده و همزمان با اعزام نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس به محل، راهنمایی‌های تلفنی برای احیای فرد مذکور آغاز شد.

صفرپور ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن به محل سریعا مراقبت‌های پیشرفته‌ پزشکی را در صحنه را جهت احیاء مصدوم آغاز کرده ولی علی رغم تلاش کارشناسان فوریت، مصدوم به علت ایست قلبی تنفسی جان باخت.

رئیس اورژانس ایلام در پایان از مردم خواست به نکات ایمنی و امدادی در زمان حضور در مراکز ورزشی و استخرها توجه کنند که شاهد بروز چنین حوادثی‌ نباشیم.

