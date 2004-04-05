هويت تاريخي ، مذهبي و گردشگري مشهد ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" چند تن از آنان در حاشيه اجراي طرح "گردش در شهر مشهد" اظهار كردند: معرفي و شناساندن پيشينه مشهد به علاقه مندان به هويت اين شهر كمك مي كند.

يك گردشگراصفهاني مي گويد: بسياري از زائران وگردشگران به دليل نبود متولي راهنما و عدم آشنايي و دسترسي به اماكن تاريخي و گردشگري به درستي به هويت مشهد پي نبرده اند.

بهرام قيدرلو افزود: زائران و مسافران تنها حرم مطهر امام رضا (ع) و چند منطقه كوچك را مي شناسند در حاليكه لازم است مسوولان بستر لازم را براي شناساندن بيشتر مشهد فراهم آورند.

يك زائرتهراني نيز گفت: اجراي طرحهاي گردشگري به هويت شهر مشهد كمك مي كند.

سيد محسن كاظمي افزود: انتقال دانش ها و تجربيات گذشته پي بردن به حقايق تاريخي از جمله دستاوردهاي طرحهاي گردشگري است و تاكنون براي شناساندن هويت تاريخي مذهبي شهر مشهد فعاليت اندكي انجام شده است.

گردشگر ديگري از خرم دره زنجان نيز اظهار مي كند: با مراجعه به سوابق تاريخي شهر مشهد پي مي بريم خرده فرهنگ هايي در گذشته در اين شهر كهن وجود داشته كه بايد به مردم شناسانده شوند.

قدير نظري مي افزايد : به نظر من زيباييهاي تاريخي و طبيعي مشهد از ديد مسافران ، زائران و گردشگران دور مانده كه ضرورت دارد دستگاههايي نظير استانداري ، ارشاد اسلامي ، فرمانداري و شهرداري براي شناساندن آن برنامه هايي تدوين كنند.

يك دانشجوي رشته حقوق از تهران هم معتقد است : براي شناساندن هويت تاريخي مشهد بايد برنامه ريزان استان خراسان تلاش كنند.

هدا مجدي مي افزايد : طرحهاي گردشگري علاوه بر معرفي هويت تاريخي ، مذهبي و گردشگري مشهد به ايجاد اشتغال و جذب توريست كمك مي كند.

زهرا نادرخاني شركت كننده ديگري در طرح گردشگري در شهر از نجف آباد نيزبر اين عقيده است : مشهد بعنوان نخستين كلانشهر مذهبي جهان را بايد به گردشگران و زائران شناساند.

وي افزود: با مراجعه به تاريخ گذشته هنوز مناطق تاريخي ، زيارتي و طبيعي در مشهد وجود دارد كه فقط نامي در كتب و رسانه ها از آنها برده مي شود، بنابر اين بايد تلاش كرد با برنامه ريزي كارشناسي مناطق تاريخي را كه هويت ما هستند به نسل جوان شناساند.

شهردار مشهد در اين باره مي گويد : شناساندن هويت تاريخي مذهبي مشهد به زائران و گردشگران از اهداف اجراي طرح گردش در شهر است.

سيد هاشم بني هاشمي مي افزايد: در اين طرح علاقه مندان به صورت رايگان در ايام تعطيلات نوروزي از پروژه هاي شهرداري تحولات شهري مشهد و مناطق ديدني ، تاريخي و مذهبي مشهد نظير آرامگاه فردوسي ، امامزاده ياسر و ناصر ، طرقبه ، وكيل آباد، خواجه مراد و خواجه اباصلت بازديد كردند.

ويبا اشاره به اينكه روزانه چهار صد نفر علاقه مند به شناخت هويت تاريخي مذهبي مشهد به صورت رايگان در اين طرح پذيرش شدند اظهار مي كند : هنوز هويت مشهد براي جهانگردان و ايرانگردان ناشناخته است و در طرح ابتكاري گردش در شهر ، شهرداري تلاش كرد تا بخشي از هويت بخشي مشهد به زائران را انجام دهد و لازم است سازمانهاي مختلف فرهنگي به كمك شهرداري بيايند.

گفتني است: طرح گردش در شهر به ابتكار روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد در ايام تعطيلات نوروزي برگزار شد.