منابع درآمدی شهرداریها باید پایدار شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم مبینی، شب گذشته در سمینار شهرداران خراسان رضوی افزود: وجود منابع درآمدی ناپایدار موجب ناتوانی برخی از شهرداری ها در جذب بودجه ها شده است.

مبینی خاطرنشان کرد: در خصوص شناخت منابع پایدار درآمد ساز و کارهایی وجود دارد که شهرداریها می توانند با کار کارشناسی و با توجه به تواناییهای منطقه طرح هایی را به طور مستقیم ارائه کنند.

سرپرست دفتر امور شهری حق الارض را به عنوان یکی از منابع درآمدی جدی برای شهرداری ها عنوان کرد.

وی افزود: مدیریت بحران یکی از مواردی است که توجه جدی شهرداران را می طلبد و شهرداران باید با توجه به شرایط شهرستان خود آمادگی لازم برای مقابله با بحران را داشته باشند.

همچنین محمد پژمان شهردار مشهد نیز در این سمینار عنوان کرد: شهرداری یک نهاد اجتماعی و عمومی است که بر حسب قانون تاسیس شده تا بتواند یک محیط عمومی به نام شهر را برای زندگی، کار و فعالیت ایجاد کند و در نهایت منجر به رفاه و آسایش مردم شود.

وی ادامه داد: اعتماد متقابل بین مردم و شهرداری باید بازسازی شود تا همبستگی بین آنها ایجاد شود و باید بدانیم که شهرداری یک اداره در عرض همه ادارات و دستگاه های دیگر نیست بلکه ما در همه زمینه ها فعالیت می کنیم.

پژمان با اشاره به 120 هزار مراجعه به سیستم یکپارچه شهرسازی در سال گذشته گفت: شهرداری مشهد در حال گسترش تعامل با دیگر دستگاه ها است و می کوشد با فراهم کردن بستر مناسب خدمات بهتر و سریع تری را به شهروندان ارائه کند.

