دومين همايش جهاني حكمت متعاليه و ملاصدرا برگزار مي شود

مسئول دبيرخانه همايش جهاني « حكمت متعاليه و ملاصدرا» با بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه افزود : اين همايش هر پنج سال يك بار برگزار مي شود كه دوره قبلي آن در سال 1378 به مدت 7 روز برگزار گرديد و حدود 200 فيلسوف و محقق خارجي به همراه محققان و فيلسوفان داخلي به ارايه مقاله پرداختند . البته همايش جهاني ملاصدرا كه هر 5 سال يكبار برگزار مي شود با همايشي كه هر سال در اين روز برگزار مي شود متفاوت است و اين همايش همانطور كه گفته شد در سطح بين المللي و گسترده تر برگزار مي گردد.
وي افزود : طي فراخواني كه در سال 1382اعلام كرديم آخرين زمان ارسال خلاصه مقاله 25 آبان و آخرين زمان ارسال اصل مقاله 15 اسفنده ماه بود. تا پايان زمان اعلام شده براي ارايه خلاصه مقالات 300 خلاصه مقاله به زبان فارسي و 200 خلاصه مقاله به زبان انگليسي به دبير خانه ايمن همايش ارسال شد . پس از انتخاب مقالات قابل قبول از صاحبان آنها درخواست شد اصل مقاله را نيز ارسال نمايند ، كه تا كنون بيش از 180 مقاله تحقيقي و تطبيقي به زبان فارسي و 80 مقاله به زبان انگليسي از ميان مقالات ارسال شده برگزيده شده است . اگر چه زمان ارسال مقالات به پايان رسيده اما هر روز مقاله اي تازه به اين دبيرخانه ارسال مي شود و به احتمال زياد تعداد مقالات تا پيش از شروع همايش افزايش خواهد يافت .
مسئول دبيرخانه همايش جهاني « حكمت متعاليه و ملاصدرا» در مورد كشورهاي شركت كننده در اين همايش گفت : ما با سه هزار دپارتمان فلسفه در دنيا مكاتبه داشته ايم و فراخوان اين همايش را به تمامي اين دپارتمانها ارسال كرده ايم . براي همايش امسال ما از تمام قاره ها مقاله دريافت كرده ايم كه مي توان از كشورهاي روسيه، آمريكا، انگلستان، مصر، مالزي ، اندونزي ، آلمان ، چين ، هند ، بنگلادش ، پاكستان ، كنيا، سوئد ، اتريش، يونان، تركيه ، مراكش، نيجريه، كنيا، سنگال، و استراليا نام برد .
وي اضافه كرد : اين همايش بصورت دو زبانه برگزار خواهد شد و هنگام ارايه مقاله، مترجم همزمان اقدام به ترجمه متن ارايه شده خواهد كرد. اين امر باعث مي شود دانشجويان و علاقمنداني كه نسبت به زبان انگليسي تسلط كمتري دارند بتوانند از آثاري كه خوانده مي شود استفاده كنند . همچنين پس از پايان همايش مقالات برگزيده مانند دوره اول به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر خواهد شد . البته پيش از همايش نيز خلاصه مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي جهت استفاده حاضران در همايش منتشر و در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
مسئول دبيرخانه اين همايش افزود : در اين همايش نشستهاي تخصصي با حضور فيلسوفان ايراني و خارجي برگزار مي شود كه اميدورايم نتايج خوبي از آنها بدست آيد. همچنين شركت كنندگان در اين همايش براي ارايه مقاله خود مدت 20 دقيقه زمان خواهند داشت .
وي در پايان اين گفت وگو با اشاره به حضور بيش از نيمي از شركت كنندگان در همايش سال 78 در همايش سال 82 گفت : از نكات قابل توجه در همايش سال 78 گسترش توجه به ملاصدرا در جامعه جهاني است . پس از پايان همايش سال 78 ما شاهد انتشار مقالات و آثار متعدد در نشريات خارجي در مورد ملاصدرا بوديم كه بيشتر آنها توسط شركت كنندگان در همايش صدرا در ايران صورت گرفته بود . بسياري از استاداني كه در همايش اول در مورد ملاصدرا شركت داشته اند در دومين دوره نيز شركت كرده اند .
دانشجويان علاقمند به شركت در اين همايش مي توانند براي ثبت نام به سايت اينترنتي بنياد حكمت صدرا www.mullasadra.org مراجعه كنند .
«بنياد حكمت اسلامي صدرا» دومين همايش جهاني «حكمت متعاليه و ملاصدرا» را اول تا پنجم خرداد ماه سال جاري در تهران برگزار مي كند .
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