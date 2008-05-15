به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله حسین نوری همدانی، عصر امروز در این دیدار ضمن خیر مقدم به معاون صلیب سرخ جهانی گفت: کار شما بسیار پراهمیت و مقدس است و امیدواریم با همکاری و تعامل گامهای بزرگی در راه تامین رفاه و حقوق بشر بر اساس مبانی متعالی اسلام برداشته شود.



وی با اشاره به دیدگاه‌های اسلامی در زمینه لزوم توجه به محرومین افزود: هیچ دینی به اندازه اسلام به شرافت و کرامت انسانی توجه نکرده است و همه احتیاجات زندگی در سایه احترام و اکرام انسان در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.



این مرجع تقلید به سلطه‌گری بعضی کشورها اشاره کرد و گفت: اسلام ضمن مخالفت با سلطه‌گری فرهنگی، اقتصادی، نظامی دفاع در مقابل سلطه‌گری را نیز واجب دانسته است و مردم را به قیام در مقابل متجاوز دعوت می‌کند و این نوعی شجاعت و قدرت است.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی قدرت‌های جهانی به مظلومان انتقاد کرد و بیان داشت: اسلام معتقد است نباید در مقابل فریاد و استمداد مظلوم حتی غیر مسلمان ساکت نشست.



آیت‌الله نوری همدانی اعلام آمادگی خود را برای همفکری و همکاری با نهادهایی که حقوق بشر را دنبال می‌کنند اعلام کرد و گفت: دوست داریم دیدگاه‌های اسلام در این زمینه گسترش یابد.



در ابتدای این دیدار نیز آقای رائول، رئیس آسیا و خاورمیانه کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن ابراز خرسندی از سفر به قم و دیدار با آیت‌الله نوری همدانی گفت: با تشکیل دفتر صلیب ‌سرخ در قم مایل هستیم دانشمان را از منابع مختلف از جمله اسلام افزایش دهیم.