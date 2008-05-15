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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

آیت‌الله نوری همدانی:

دفاع در مقابل سلطه‌گری نوعی شجاعت است

دفاع در مقابل سلطه‌گری نوعی شجاعت است

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با آقای رائول، رئیس آسیا و خاورمیانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر لزوم توجه کشورها به حقوق بشر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله حسین نوری همدانی، عصر امروز در این دیدار ضمن خیر مقدم به معاون صلیب سرخ جهانی گفت: کار شما بسیار پراهمیت و مقدس است و امیدواریم با همکاری و تعامل گامهای بزرگی در راه تامین رفاه و حقوق بشر بر اساس مبانی متعالی اسلام برداشته شود.

وی با اشاره به دیدگاه‌های اسلامی در زمینه لزوم توجه به محرومین افزود: هیچ دینی به اندازه اسلام به شرافت و کرامت انسانی توجه نکرده است و همه احتیاجات زندگی در سایه احترام و اکرام انسان در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

این مرجع تقلید به سلطه‌گری بعضی کشورها اشاره کرد و گفت: اسلام ضمن مخالفت با سلطه‌گری فرهنگی، اقتصادی، نظامی دفاع در مقابل سلطه‌گری را نیز واجب دانسته است و مردم را به قیام در مقابل متجاوز دعوت می‌کند و این نوعی شجاعت و قدرت است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی قدرت‌های جهانی به مظلومان انتقاد کرد و بیان داشت: اسلام معتقد است نباید در مقابل فریاد و استمداد مظلوم حتی غیر مسلمان ساکت نشست.

آیت‌الله نوری همدانی اعلام آمادگی خود را برای همفکری و همکاری با نهادهایی که حقوق بشر را دنبال می‌کنند اعلام کرد و گفت: دوست داریم دیدگاه‌های اسلام در این زمینه گسترش یابد.

در ابتدای این دیدار نیز آقای رائول، رئیس آسیا و خاورمیانه کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن ابراز خرسندی از سفر به قم و دیدار با آیت‌الله نوری همدانی گفت: با تشکیل دفتر صلیب ‌سرخ در قم مایل هستیم دانشمان را از منابع مختلف از جمله اسلام افزایش دهیم.

کد مطلب 684032

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