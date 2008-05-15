حمایت "جان ادواردز" از نامزدی باراک اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، جان ادواردز نامزد شماره سه دموکرات های آمریکا در ماه ژانویه به علت کسب نتایج ضعیف در انتخابات درون حزبی ، از ادامه رقابت های ریاست جمهوری انصراف داد.

ادواردز در یک نشست تبلیغاتی در ایالت میشیگان در حضور اوباما گفت: باراک اوباما تنها کسی است که می تواند مدیریتی شجاعانه داشته باشد و اصلاحات را به صورت پایدار به تحقق برساند.

وی افزود: هنگامی که این مبارزات به پایان برسد، ما دموکرات ها باید برای سازندگی آمریکا قدم برداریم.

این نامزد سابق انتخابات خاطرنشان کرد که اکثر رای دهندگان از کلینتون روی برگردانده اند و فشارها برای اینکه وی به شکست خود اعتراف کند، رو به افزایش است.