حمایت "جان ادواردز" از نامزدی باراک اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، جان ادواردز نامزد شماره سه دموکرات های آمریکا در ماه ژانویه به علت کسب نتایج ضعیف در انتخابات درون حزبی ، از ادامه رقابت های ریاست جمهوری انصراف داد.
ادواردز در یک نشست تبلیغاتی در ایالت میشیگان در حضور اوباما گفت: باراک اوباما تنها کسی است که می تواند مدیریتی شجاعانه داشته باشد و اصلاحات را به صورت پایدار به تحقق برساند.
وی افزود: هنگامی که این مبارزات به پایان برسد، ما دموکرات ها باید برای سازندگی آمریکا قدم برداریم.
این نامزد سابق انتخابات خاطرنشان کرد که اکثر رای دهندگان از کلینتون روی برگردانده اند و فشارها برای اینکه وی به شکست خود اعتراف کند، رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، در انتخابات درون حزبی سه شنبه شب در ویرجینیا، کلینتون 67 درصد آرا و اوباما 26 درصد آرا را تصاحب کرده اند.
با این پیروزی، کلینتون فاصله خود با اوباما را کاهش داد تا با امید بیشتری رقابت های درون حزبی را دنبال کند. در حال حاضر میزان امتیازهای باراک اوباما 1881 امتیاز و هیلاری کلینتون 1713 دارند؛ میزان امتیاز لازم برای پیروزی در رقابتهای درون حزبی حزب دوکرات 2025 امتیاز است.
با این حساب، کلینتون دور بعدی رقابت های درون حزبی را که در تاریخ 20 می ( 31 اردیبهشت ) در ایالتهای کنتاکی و اورگون برگزار می شود؛ با روحیه ای بهتری پشت سر خواهد گذاشت.
علاوه بر رقابت های 31 اردیبهشت، در تاریخ 27 می (7 خرداد ) ایالت آیداهو، سپس در تاریخ اول ژوئن ( 12 خرداد ) پرتوریکو و در آخرین مرحله در تاریخ 3 ژوئن ( 14 خرداد ) ایالتهای مونتانا، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی شاهد برگزاری این رقابتهای درون حزبی خواهند بود.
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