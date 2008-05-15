توافق گروههای لبنانی برای ازسرگیری گفتگوی ملی/بازگشت اموربه وضعیت عادی

به گزارش خبرگزاری مهر،شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب در شهر بیروت درباره مفاد توافق طرف های مختلف لبنانی زیر نظر کمیته وزارتی اتحادیه عرب گفت: در سایه رایزنی های کمیته وزارتی اتحادیه عرب با طرف های مختلف لبنانی و برمبنای قانون اساسی لبنان و پیمان طائف توافق درباره بازگشت روند اوضاع لبنان به قبل از حوادث پنچم ماه جاری صورت گرفت.

به گفته وزیر امور خارجه قطر، درچارچوب این توافق از پاسخ مثبت دولت لبنان به پیشنهاد فرماندهی ارتش این کشور درخصوص تصمیمات مربوط به رئیس دستگاه امنیتی فرودگاه بین المللی بیروت و شبکه ارتباطات تلفنی حزب الله استقبال شد.

وی افزود: این توافق برپایان کامل حضور مسلحانه و خروج کامل افراد مسلح از خیابانها، بازگشایی راهها و گذرگاههای زمینی و فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت و بندر این شهر تاکید دارد.

بازگشت حیات طبیعی به لبنان و مسئولیت ارتش در حفاظت از امنیت و آرامش داخلی و تامین امنیت نهادهای دولتی و خصوصی از دیگر مفاد توافق صورت گرفته است.

شیح حمد گفت: در این توافق درباره از سرگیری گفتگوی ملی درسطح سران و فعالیت برای اعتماد سازی در میان گروهها مطابق جدول کاری تعیین شده شامل مسئله دولت وحدت ملی و قانون انتخابات جدید موافقت شد.

وزیر امور خارجه قطر افزود: گفتگو و اجرای بند اول جدول کاری به محض صدور این اعلامیه توافق در جمعه 16 ماه جاری میلادی در دوحه قطر زیر نظر اتحادیه عرب آغاز می شود تا این گفتگو به طور پیوسته و فشرده تا رسیدن به توافق گروههای لبنانی ادامه یابد.

وی افزود: طرف های لبنانی براساس توافق صورت گرفته متعهد به امتناع یا عدم استفاده دوباره از سلاح یا خشونت برای تحقق اهداف سیاسی می شوند.

شیخ حمد آغاز گفتگو درباره تقویت کنترل دولت لبنان بر همه خاک این کشور و رابطه آن با همه سازمان ها در عرصه لبنان به گونه ای که امنیت کشور و شهروندان را تضمین می کند، از دیگر موارد توافق است.

وی افزود: این گفتگو در دوحه آغاز می شود و به ریاست رئیس جمهور به محض انتخاب وی و تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت اتحادیه عرب تکمیل می شود.

به گفته وی، رهبران سیاسی براساس این توافق متلزم به عدم استفاده از متهم کردن یکدیگر به خیانت یا تحریک سیاسی یا مذهبی می شوند.

توافق درباره انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان و برداشته شدن تحصن در مرکز بیروت درپی اتفاق نظرگروهها درباره دولت وحدت ملی و قانون انتخابات و در آستانه انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور توافقی از دیگر مفاد این توافق است.

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما به همراه طرف های لبنانی فردا برای آغاز گفتگو راهی دوحه خواهیم شد.

به گزارش مهر، تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت، با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شد که بیش از 60 کشته و حدود 200 زخمی به جا گذاشت.