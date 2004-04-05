ابراز ترديد سناتور آمريكايي از تحقق انتقال قدرت در عراق در موعدمقرر

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه گاردين، سناتور ريچارد لوگار رييس كميته روابط خارجي سنا گفت كه وضعيت امنيتي دربرخي شهرهاي عراق شرم آور است.

اين سناتور افزود كه طرح هاي دولت آمريكا درعراق ناقص بود و در حال حاضر پليس عراق آمادگي لازم براي به دست گرفتن اوضاع دارا نيست.

لوگار در پاسخ به اين سوال كه انتقال قدرت به زودي انجام مي گيرد يا نه گفت كه احتمال بسيار كمي وجود دارد و هنوز بايد درباره اين مسئله بحث و تبادل نظر كرد وي افزود در شرايط حاضر نياز به طرح جامعي براي عراق داريم.

اين درحالي است كه سناتور بيدن از نمايندگان دموكرات سنا نيز روز گذشته چنين ديدگاههايي را مطرح كرده بود .

د رهمين حال برخي منابع رسمي آمريكا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست ادعا كرده اند كه آمريكا ستيزي در ميان گروههاي تروريستي سبب ايجاد اوضاع آشفته در عراق شده است.