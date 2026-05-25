عراقچی سالروز «عید مقاومت و آزادسازی» را به مقامات لبنان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامهای جداگانه خطاب به نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله، سالروز «عید مقاومت و آزادسازی» را به دولت، ملت و مقاومت لبنان تبریک گفت.
عراقچی در این پیامها ضمن تبریک این پیروزی تاریخی ملت لبنان در اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی، بر حمایت مستمر و قاطع جمهوری اسلامی ایران از استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی و مقاومت مشروع ملت لبنان در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
