اتهام رژيم صهيونيستي به اتحاديه اروپايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، مقامات رژيم صهيونيستي با بيان چنين ادعاهايي اعلام كرده اند كه به تازگي حدود 39 هزار دلار كمك مالي از سوي اتحاديه اروپايي به گرووههاي فلسطيني اختصاص يافته است .

اين مقامات همچنين ادعا كرده اند كه اين مبالغ در راستاي انجام حملات تروريستي از سوي گروههاي فلسطيني عليه نيروهاي اسرائيلي صرف مي شود .

به نوشته دي پرسه مقامات رژيم صهيونيستي همچنين خاطر نشان كرده اند كه ياسر عرفات رهبر تشكيلات خودگردان فلسطين به شدت از سوي برخي مقامات اتحاديه اروپايي حمايت مي شود .

اين روزنامه اتريشي در ادامه افزود : آنها همچنين اعلام كرده اند كه مداركي دال بر حمايتهاي مالي اتحاديه اروپايي از گروههاي فلسطيني طي سالهاي 2000 تا 2003 ميلادي وجود دارد .

