داورديدارذوب آهن- القطر: براي اولين بار است در ايران قضاوت مي كنم

سركارسوبراتا داورهندي ديدارتيمهاي ذوب آهن والقطرصبح امروزازطريق تهران وارد اصفهان شد وبه هنگام ورود به اين شهردرخصوص اين ديداربابيان مطلب فوق به خبرنگاراعزامي" مهر" افزود: هرچند كه براي پروازبه ايران با مشكل صدوررواديد مواجه شديم وكمي ديربه تهران پروازكرديم، اما اميدواريم درمدت اقامتم درايران خاطرات خوبي را به ذهن بسپارم.

سوبراتا به قضاوت ديدارذوب آهن والقطر اشاره كرد وادامه داد: اين براي اولين باراست كه من ديداريك تيم باشگاهي ايران را قضاوت مي كنم واميدوارم كه بتوانم به همراه دوهموطنم قضاوت خوبي را ازخود به نمايش بگذاريم وبا خاطره اي خوب ايران را ترك كنيم.

لازم به يادآوري است: وينش نيردنيش وروي مزينانيستي دراين قضاوت سوبراتا را همراهي خواهند كرد. ديدارتيمهاي ذوب آهن والقطرعصرفردا درورزشگاه فولاد شهراصفهان برگزارخواهد شد.