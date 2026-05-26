توصیه جمعی از اهالی ورزش به علیرضا دبیر؛ ورزش ایران فقط کشتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهاراتی که اخیرا رئیس فدراسیون کشتی داشته است، جمعی از کارکنان، بازنشستگان و کارشناسان ورزش با صدور متنی بر ضرورت حفظ وحدت برای درخشش در میادین بین‌المللی تاکید کردند.

این متن در واکنش به اظهارات علیرضا دبیر پیرامون نحوه تخصیص اعتبارات و حمایت‌های مالی از این رشته و با توجه به اهمیت حیاتی آرامش و تمرکز ملی برای کسب موفقیت در بازی‌های آسیایی و المپیک پیش‌رو، منتشر شده است.

در این متن که خطاب به علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نوشته شده، آمده است:

«شما به عنوان مدیری ملی، جهادی و دغدغه‌مند نسبت به آرمان‌های نظام و سربلندی ورزش کشور شناخته شده‌اید و تلاش‌های جنابعالی در جهت ارتقای جایگاه کشتی بر کسی پوشیده نیست اما یادآوری می‌کنیم که ورزش ایران تماماً کشتی نیست. رشته‌های متعدد با هزاران ورزشکار، مربی، داور و قهرمان، سهمی برابر در هویت و افتخارآفرینی این سرزمین دارند. اظهارنظرهایی که القاکننده انحصار یا اولویت مطلق یک رشته باشد، فارغ از نیت گوینده، خروجی آن تضعیف وحدت ورزشی و نادیده گرفتن ظرفیت‌های عظیم ملی است.



در این میان، آنچه بیش از پیش نیاز امروز ورزش کشور است، دفاع از مدیرانی است که در سال‌ها و روزهای سخت، بی‌ادعا و خالصانه در میدان خدمت ایستاده‌اند. «سید مناف هاشمی» به عنوان یک مدیر ملی و علاقمند به نظام و رهبری در طول دوران حضورش در ورزش ایران، منشأ خدمات فراوانی بوده است؛ بدون حاشیه، بدون جنجال، و تنها با تکیه بر تعهد و تخصص.

او در کنار احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، برای سامان دادن به ورزش و جوانان کشور، با روحیه‌ای جهادی و ملی هزینه داده است. سخنان اخیر جنابعالی هر چند با منشأ و گلایه‌ خیر و کارشناسی، در این اوضاع و احوال حساس دفاعی و میهنی، اقدامی تضعیف‌کننده مدیریت کشور و ناخواسته ریختن آب به آسیاب دشمنان قسم‌خورده ایران، مردم و نظام اسلامی است.



بی‌گمان این رویه، برخلاف تأکید و فرمایشات رهبر شهید و نیز برخلاف نصایح حکیمانه جانشین ارزشمند ایشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) است که همواره بر حفظ وحدت ملی، پرهیز از دامن زدن به اختلافات در رسانه‌ها و تقویت جبهه داخلی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید داشته‌اند.



پیشنهاد ما به جنابعالی این است به جای طرح مسائل کارشناسی و کمبودها در رسانه‌ها، این موارد را در جایگاه واقعی خود یعنی جلسات کارشناسی با حضور متولیان امر، رعایت قانون و عدالت بین همه رشته‌ها مطرح کنید. رسانه، جای نقد منصفانه و سازنده است، نه میدان نقدهای بی حساب و تخریب مدیرانی که مصداق بارز «مدیران بی‌ادعا و انقلابی» هستند.

اطمینان داریم که با تداوم همدلی، تعامل سازنده با وزیر محترم، معاونین ایشان و مجموعه کمیته ملی المپیک و طرح مباحث در فضای کارشناسی، مسیر برای درخشش بیش از پیش کشتی ایران در میادین بزرگ پیش‌رو هموارتر خواهد بود. ما همگی در کنار هم و در یک جبهه واحد، برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنیم.

از خداوند متعال توفیق همگان از جمله شما بردار ارزشمند و شریف را در خدمت به ورزش و جوانان ایران عزیز مسئلت داریم.»