به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر سه‌شنبه در آیین بهره برداری از ایستگاه پایش هوای شهرک منتظری اصفهان، وجود این سیستم‌ها را برای مدیریت به هنگام در شرایط آلودگی هوا موثر دانست و اظهار کرد: در عین حال تجمیع این واحدهای صنعتی در این مجموعه با وجود همه اقدامات ارزشمندی که در حوزه آب خاک هوا اتفاق افتاده به خصوص از منظر فرمانداری می تواند حائز اهمیت باشد و اینکه ما هرچقدر هم استانداردها و خط قرمزها را رعایت کنیم، مواجهه مستمر مردم با این آلودگی ها وجود دارد.

وی ادامه داد: انتظار می رود همه واحدهای صنعتی بزرگی که در این منطقه مستقر هستند در برنامه هایی که برشمردند آن‌ها را با اولویت دنبال کنند تا در حوزه انتشار آلاینده ها بالاخص آلودگی هوا و پارامترهایی که می تواند سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با بیان اینکه سیاست های ابلاغی رهبر شهید در حوزه محیط زیست خط مشی و مانیفست ما در محیط زیست است، افزود: بنا بر تاکید رئیس جمهوری، با وجود طرح‌های توسعه ای اجتناب ناپذیری که در کشور داریم حتما پایداری توسعه که محور اصلی محیط زیست است، مد نظر قرار می‌دهیم.

انصاری با اشاره به اهمیت حذف فلرسوزی و برنامه ای برای بازیابی آن در پالایشگاه اصفهان، گفت: این طرح از هدررفت منابع جلوگیری کرده و هم در کاهش انتشار آلاینده ها بالاخص کاهش انتشار SO2 می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از فناوری های نوین ادامه داد: بخشی از اآلودگی هایی که منطقه را متاثر می کند به واسطه حمل و نقلی است که به واسطه مجموعه‌های صنعتی در این منطقه وجود دارد که بی تردید توسعه حمل و نقل ریلی می تواند بخشی از مشکلات ناشی از تمرکز آلاینده ها را کاهش دهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بر لزوم ارتقا سوخت بنزین و نفت گاز تاکید کرد و گفت: انتظار بر این است که این میزان تولید بیشتر شود زیرا ارتقا کیفیت بنزین به یورو پنج در تکالیف قانونی ما در آیین نامه های قانون هوای پاک تسریع شده بود و متاسفانه مشمول زمان شد.