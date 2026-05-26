۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

۳۵۹ واحد صنعتی قم در پی حمله دشمن آسیب دیدند

قم- استاندار قم با اشاره به آسیب‌دیدگی ۳۵۹ واحد صنعتی استان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، از بازگشت ۲۱۰ واحد به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جلسه کارگروه بررسی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده قم اظهار کرد: در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، مجموعاً ۳۵۹ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان قم دچار آسیب شدند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این واحدها توانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند، افزود: از این تعداد، ۲۱۰ واحد صنعتی تاکنون به‌طور کامل به مدار تولید بازگشته‌اند و روند بازسازی و بازیابی آن‌ها به سرانجام رسیده است.

استاندار قم با اشاره به وضعیت واحدهای تخریب‌شده، تصریح کرد: ۲۱ واحد صنعتی بر اثر شدت آسیب‌ها به‌طور کامل تخریب شده‌اند و لازم است برای این واحدها تأمین مالی و حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا در آینده‌ای نزدیک امکان آغاز فرآیند احداث واحد جدید فراهم شود.

بهنام‌جو همچنین وضعیت واحدهای نیمه‌فعال و متوقف‌شده را تشریح کرد و گفت: ۲۰ واحد صنعتی نیز به‌دلیل خسارت‌های واردشده، هم‌اکنون تعطیل هستند و هم دستگاه‌های اجرایی و هم صاحبان این واحدها در تلاش برای تأمین اعتبار لازم هستند تا هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

وی در پایان تأکید کرد: بازگشت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده به تولید، نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه بخش دولتی و خصوصی است و استان قم با جدیت پیگیر رفع موانع پیش‌روی این واحدها خواهد بود.

