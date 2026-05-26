به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمد شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با حضور در شهرستانهای دهلران و مهران، از زیرساختهای اربعینی در مرز چیلات و همچنین قرارگاه پنجتن در پایانه مرزی مهران بازدید کرد.
در این بازدید بر تسریع در روند آمادهسازی زیرساختهای اربعینی با هدف تسهیل و روانسازی تردد زائران حسینی تأکید شد.
سردار شرفی با اشاره به نقش مهم مرز چیلات در پشتیبانی از تردد زائران اربعین، اظهار داشت: مرز چیلات به عنوان بازوی کمکی مرز مهران، نقش مؤثری در برگزاری باشکوه کنگره عظیم اربعین خواهد داشت.
وی از آمادگی کامل استان ایلام برای میزبانی از زائران اربعین خبر داد و افزود: برابر رایزنیهای صورت گرفته مسئولان استانی و به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیتهای تجاری مرز مهران، مرز چیلات به عنوان مرز پشتیبان برای تردد مواکب و بخشی از خدمات اربعینی، انشاءالله فعال خواهد شد.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا همچنین با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژههای زیرساختی در مهران، خاطرنشان کرد: مردم و دستگاههای اجرایی استان با تمام توان برای ارائه خدمات گسترده و شایسته به زائران حسینی پای کار هستند تا اربعینی باشکوه همراه با رضایتمندی زوار برگزار شود.
