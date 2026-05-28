۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

امام جمعه بوشهر: زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در شأن مردم استان نیست

بوشهر- امام جمعه بوشهر گفت: زیرساخت‌های کتابخانه‌ای به‌ویژه در نقاط روستایی در شأن مردم این استان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با تأکید بر جایگاه رفیع دانایی در مسیر تکامل بشری، اظهار کرد: کتاب یک معجزه است، همان‌طور که خداوند متعال آخرین معجزه خود را در قالب کتاب نازل فرمود. کتاب مظهر تمدن‌سازی است و باید در اولویت برنامه‌های راهبردی قرار گیرد.

با تأکید بر ظرفیت‌های علمی نخبگان این دیار تصریح کرد: بوشهر در حوزه کتابت و پرورش نویسندگان پیشینه‌ای قابل اعتنا دارد؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ مؤلف در این استان آثار ارزشمندی را در سطوح عالی و تخصصی به رشته تحریر در آورده‌اند.

امام جمعه بوشهر که خود تاکنون ۱۰۳ اثر علمی و پژوهشی تألیف کرده است، با انتقاد از وضعیت فعلی زیرساخت‌ها افزود: علیرغم وجود چنین پشتوانه غنی انسانی و فرهنگی، کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای به‌ویژه در نقاط روستایی در شأن مردم این استان نیست و باید با همت مسئولان این نقیصه برطرف شود.

