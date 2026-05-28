به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با تأکید بر جایگاه رفیع دانایی در مسیر تکامل بشری، اظهار کرد: کتاب یک معجزه است، همان‌طور که خداوند متعال آخرین معجزه خود را در قالب کتاب نازل فرمود. کتاب مظهر تمدن‌سازی است و باید در اولویت برنامه‌های راهبردی قرار گیرد.

با تأکید بر ظرفیت‌های علمی نخبگان این دیار تصریح کرد: بوشهر در حوزه کتابت و پرورش نویسندگان پیشینه‌ای قابل اعتنا دارد؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ مؤلف در این استان آثار ارزشمندی را در سطوح عالی و تخصصی به رشته تحریر در آورده‌اند.

امام جمعه بوشهر که خود تاکنون ۱۰۳ اثر علمی و پژوهشی تألیف کرده است، با انتقاد از وضعیت فعلی زیرساخت‌ها افزود: علیرغم وجود چنین پشتوانه غنی انسانی و فرهنگی، کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای به‌ویژه در نقاط روستایی در شأن مردم این استان نیست و باید با همت مسئولان این نقیصه برطرف شود.