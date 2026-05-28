معاون ارشاد بوشهر: توانمندسازی خبرنگاران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مطاف ظهر پنجشنبه در حاشیه کارگاه تخصصی روزنامه‌نگاری در هوش مصنوعی اظهار کرد: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ارتقای سطح توانمندی خبرنگاران در استان بوشهر صور گرفته و کارگاه‌های متعددی در این راستا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری دومین کارگاه تخصصی روزنامه‌نگاری در هوش مصنوعی و آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: این کارگاه ویژه خبرنگاران، سردبیران و فعالان رسانه‌ای استان بوشهر برگزار شد.

مطاف ارتقای دانش رسانه‌ای و آشنایی با کاربردهای نوین هوش مصنوعی در تولید و پردازش محتوا را مهمترین هدف برگزاری کارگاه دانست و افزود: این کارگاه با تدریس دارا جوکار مسئول دبیرخانه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال فعالان رسانه‌ای از دوره نخست اظهار کرد: پس از بازخوردهای مثبت و استقبال مطلوب از کارگاه نخست، برگزاری دوره دوم در دستور کار قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با ظرفیت‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی فراهم شود.

معاون فرهنگی و امور رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: هوش مصنوعی امروز به یکی از ابزارهای اثرگذار در حوزه رسانه تبدیل شده و شناخت کاربردها، قابلیت‌ها و شیوه بهره‌گیری صحیح از این فناوری برای فعالان رسانه‌ای ضروری است.

وی تصریح کرد: اصحاب رسانه می‌توانند از ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌هایی همچون ویراستاری، صفحه‌آرایی، تولید محتوا، تولید تصویر، گزارش‌نویسی و سایر فرآیندهای رسانه‌ای بهره ببرند.

مطاف گفت: خبرنگاران با استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند می‌توانند ضمن افزایش سرعت و دقت در تولید خبر و محتوا، در زمان صرفه‌جویی کرده و بازدهی حرفه‌ای خود را ارتقا دهند.