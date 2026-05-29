رشد سفرهای بهاری به کردستان؛ ظرفیت اقامت در ۵ شهر تکمیل شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: کردستان در روزهای پایانی بهار، چهرهای متفاوت به خود گرفته است جادههای منتهی به شهرهای گردشگرپذیر مملو از خودروهای مسافران است، پارکها و تفرجگاهها میزبان خانوادههایی هستند که برای بهرهمندی از طبیعت کمنظیر استان راهی این منطقه شدهاند و مراکز اقامتی نیز روزهای پررونقی را پشت سر میگذارند.
بارشهای مناسب سال جاری، سرسبزی دامنههای زاگرس، خنکای آبوهوا در روزهایی که بسیاری از نقاط کشور گرمای زودهنگام را تجربه میکنند و همچنین تنوع جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی سبب شده کردستان به یکی از مقاصد اصلی سفرهای بهاری تبدیل شود.
افزایش حجم ورود گردشگران تا جایی پیش رفته که ظرفیت اقامت در برخی شهرهای استان به طور کامل تکمیل شده و مسئولان حوزه گردشگری را به سمت استفاده از ظرفیتهای جایگزین سوق داده است.
تکمیل ظرفیت اقامت در پنج شهر گردشگرپذیر
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال کمسابقه گردشگران از جاذبههای استان، از تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی رسمی در شهرهای سنندج، بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران خبر داده است.
به گفته پویا طالبنیا، تمامی ظرفیتهای رسمی شامل هتلها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها، خانهمسافرهای دارای مجوز و اقامتگاههای بومگردی در این شهرها در حال ارائه خدمات با حداکثر توان هستند و امکان پذیرش مسافر جدید در بسیاری از این مراکز وجود ندارد.
وی بیان کرد: این وضعیت در حالی رقم خورده که استان کردستان طی سالهای اخیر به تدریج جایگاه خود را در میان مقاصد گردشگری کشور ارتقا داده و اکنون بسیاری از گردشگران، بهویژه از استانهای همجوار، سفر به این منطقه را در برنامه خود قرار میدهند.
وی یادآور شد: افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی یکی از مهمترین شاخصهای رونق گردشگری است و تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در چند شهر استان نشان میدهد کردستان در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری غرب کشور است.
طبیعتی که گردشگران را به کردستان میکشاند
طالبنیا اضافه کرد: از دریاچه زریوار مریوان گرفته تا منطقه اورامانات، از دامنههای سرسبز سروآباد تا چشماندازهای طبیعی کامیاران و تفرجگاههای اطراف سنندج، هرکدام سهمی در جذب گردشگران دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: در روزهای بهاری، بسیاری از مسافران ترجیح میدهند به جای مقاصد پرتراکم، راهی مناطقی شوند که علاوه بر طبیعت بکر، از آبوهوای مطلوب و آرامش بیشتری برخوردار باشند. کردستان دقیقاً همین ویژگیها را در خود جای داده است.
وی تصریح کرد: سنندج به عنوان مرکز استان با جاذبههایی همچون عمارت آصف، خانه کُرد، پارک آبیدر و بازار سنتی، یکی از مهمترین مقاصد گردشگران به شمار میرود و مریوان نیز با دریاچه زریوار و طبیعت منحصر به فرد خود همواره در صدر انتخاب مسافران قرار دارد.
وی اضافه کرد: در سوی دیگر، بانه علاوه بر ظرفیتهای طبیعی، به دلیل موقعیت تجاری و بازارهای شناختهشده خود سالانه پذیرای شمار زیادی از مسافران است سروآباد و کامیاران نیز با برخورداری از طبیعت کوهستانی و مسیرهای گردشگری جذاب، سهم قابل توجهی از سفرهای بهاری را به خود اختصاص دادهاند.
فعال شدن ظرفیتهای جایگزین برای اسکان مسافران
افزایش تقاضا برای اقامت سبب شده مسئولان استان برنامههای جایگزین را نیز وارد مرحله اجرا کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اعلام کرد: در کنار مراکز اقامتی رسمی، برخی ظرفیتهای پیشبینی شده از جمله کمپهای موقت، مدارس و سالنهای ورزشی نیز برای اسکان اضطراری مسافران آمادهسازی شدهاند.
وی گفت: این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که حفظ رضایت گردشگران و جلوگیری از سرگردانی آنان یکی از مهمترین دغدغههای ستاد خدمات سفر استان به شمار میرود.
وی یادآور شد: تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه موج سفرها از ظرفیت اقامتی شهرهای مقصد فراتر رفته، استفاده از ظرفیتهای پشتیبان توانسته بخشی از نیاز گردشگران را پوشش دهد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
شهرهای مکمل؛ راهکاری برای توزیع متوازن سفر
یکی از چالشهای گردشگری در بسیاری از استانها، تمرکز مسافران در چند مقصد محدود است؛ مسئلهای که علاوه بر فشار بر زیرساختهای اقامتی، میتواند کیفیت خدماترسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در همین راستا مسئولان گردشگری کردستان تلاش کردهاند با معرفی شهرهای مکمل، بخشی از بار سفرها را به دیگر مناطق استان هدایت کنند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، شهرهای قروه، دهگلان، بیجار، سقز و دیواندره به عنوان مقاصد جایگزین برای اسکان گردشگران معرفی شدهاند.
این شهرها علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای اقامتی، دارای جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوعی هستند که میتوانند تجربه متفاوتی برای مسافران رقم بزنند.
کارشناسان معتقدند توزیع متوازن سفر نه تنها به کاهش فشار بر شهرهای پرتردد کمک میکند، بلکه زمینه رونق اقتصادی مناطق کمتر شناخته شده را نیز فراهم میسازد.
نظارت بر مراکز اقامتی در اوج سفرها
همزمان با افزایش حجم سفرها، نظارت بر کیفیت خدمات گردشگری نیز تشدید شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سنندج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم بازدیدهای میدانی از اقامتگاههای بومگردی و مراکز اقامتی این شهرستان خبر داده و گفته است که کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سیروان صنوبری با اشاره به اهمیت رضایت گردشگران اظهار کرده است که تیمهای نظارتی در این ایام به شکل ویژه وضعیت مراکز اقامتی را از نظر بهداشت، امکانات رفاهی، نحوه خدماترسانی و رعایت ضوابط حرفهای بررسی میکنند.
وی هدف از این اقدامات را ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و فراهم کردن شرایط مطلوب برای حضور مسافران عنوان کرده است.
به گفته رئیس اداره میراثفرهنگی سنندج، هماکنون ۳۱ اقامتگاه بومگردی در این شهرستان فعال است که بخشی از ظرفیت اسکان گردشگران را بر عهده دارند.
فرصت اقتصادی در دل رونق گردشگری
افزایش ورود گردشگران تنها به معنای رونق مراکز اقامتی نیست. این موضوع بر فعالیت بازارها، رستورانها، صنایعدستی، حملونقل و بسیاری از کسبوکارهای محلی نیز تأثیر مستقیم دارد.
در بسیاری از شهرهای استان، فروشندگان صنایعدستی، تولیدکنندگان محصولات بومی و فعالان حوزه خدمات گردشگری روزهای پررونقی را سپری میکنند. همین مسئله نشان میدهد توسعه گردشگری میتواند به یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد محلی تبدیل شود.
با این حال کارشناسان معتقدند برای حفظ این روند، توسعه زیرساختهای اقامتی، افزایش سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و تقویت خدماترسانی به مسافران ضروری است.
کردستان امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه گردشگران قرار گرفته است تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در پنج شهر مهم استان اگرچه نشاندهنده جذابیت روزافزون این مقصد گردشگری است، اما در عین حال پیامی روشن برای برنامهریزان دارد؛ اینکه توسعه گردشگری پایدار نیازمند گسترش زیرساختها، مدیریت هوشمند سفر و حفظ کیفیت خدمات است تا رونق امروز بتواند به فرصتی ماندگار برای آینده اقتصاد و گردشگری استان تبدیل شود.
