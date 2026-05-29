صدور هشدار زرد هواشناسی در زنجان؛ وزش شدید باد و گردوخاک در راه است

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگارمهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز جمعه قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق، بهویژه در ساعات عصر، احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده باران وجود دارد.
وی افزود: پدیده غالب جوی در سطح استان طی امروز، وزش باد است که سرعت آن در ساعات بعدازظهر افزایش مییابد و در برخی مناطق به آستانه نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال خیزش و نفوذ گردوخاک به استان تصریح کرد: این شرایط میتواند موجب کاهش کیفیت هوا، افت دید افقی و اختلال موقت در ترددهای جادهای شود.
رحماننیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: این هشدار با هدف اطلاعرسانی و ایجاد آمادگی در دستگاههای اجرایی و میان شهروندان صادر شده است. از اینرو توصیه میشود شهروندان از حضور غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات اوج وزش باد، خودداری کنند.
وی ادامه داد: همچنین به کشاورزان، رانندگان، بیماران تنفسی و سالمندان توصیه میشود هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و تمهیدات لازم را برای مقابله با وزش باد شدید و گردوغبار احتمالی در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز اظهار کرد: در نیمه نخست هفته آینده، آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و سامانه بارشی فعالی برای استان مورد انتظار نیست.
وی افزود: با این حال، در ساعات بعدازظهر همچنان افزایش نسبی سرعت وزش باد دور از انتظار نخواهد بود و این شرایط، بهویژه در روزهای شنبه و یکشنبه، ممکن است با غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق همراه شود.
رحماننیا به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا امروز روند افزایشی خواهد داشت و در اغلب مناطق استان، نسبت به روزهای گذشته، هوای گرمتری حاکم میشود؛ اما از فردا دوباره کاهش نسبی دما در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
وی تأکید کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین هشدارها، پیشبینیها و اطلاعیههای جوی، اخبار ادارهکل هواشناسی استان زنجان را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.
