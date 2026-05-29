خیزش پدیده گردوغبار در آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر هشدار سطح زرد هواشناسی را برای آسمان لرستان اعلام کرد و اظهار داشت: در پی این شرایط، افزایش سرعت وزش باد به همراه خیزش گردوخاک در استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظهای، نفوذ گردوخاک از امروز جمعه، عنوان کرد: این شرایط تا فردا شنبه در استان ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان از احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، افت کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی و... خبر داد و بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، استحکام سازهها، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، در صورت رخداد گردوغبار عدم انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ماسک و... تأکید کرد.
