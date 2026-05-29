به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی در سخنانی، اظهار داشت: طرح عملیات مشترک پلیس‌راه لرستان و خوزستان باهدف ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی دو استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در این طرح، مأموران پلیس‌راه به‌منظور برخورد با رانندگان خودروهایی که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز و پرخطر موجب بروز تصادفات و تلفات جاده‌ای می‌شوند، علاوه بر حضور محسوس، به‌صورت نامحسوس نیز محورهای مواصلاتی را کنترل و رصد می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان با اشاره به نتایج اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: در این مدت ۸۷ دستگاه خودرو متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ شادابی‌چگنی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۳ دستگاه خودرو به‌صورت ساعتی متوقف شدند که پس از ارائه آموزش‌های لازم و هشدارهای پیشگیرانه، رفع توقیف و اجازه ادامه مسیر به آنان داده شد.

وی هدف اصلی اجرای این طرح را پیشگیری از تلفات ناشی از تصادفات رانندگی عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش جاده‌ها یاری کنند.