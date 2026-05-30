هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر ،آسمان قم امروز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید و گردوخاک خواهد بود.

امروز و فردا احتمال نفوذ گردوغبار با منشاء فرا سرزمینی نیز وجود دارد و سرعت وزش باد نیز بین ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت تخمین زده شده است.

روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته جاری آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک در مناطق مستعد استان انتظار می‌رود.

روز سه‌شنبه آسمان صاف خواهد بود که از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.

تغییرات دما در هفته جاری و از امروز کاهشی خواهد بود.

هواشناسی استان قم برای امروز هشدار سطح نارنجی صادر کرده است که از مخاطرات آن وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی در جاده‌های مواصلاتی، اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، خسارت دیدن سازه‌های موقت و ناپایدار، شکستن درختان کهنسال، سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب دیدن به تأسیسات حساس به گرد و خاک، آبگرفتگی معابر و برخورد صاعقه بیان شده است.

از ظهر تا اواخر این روز به شهروندان توصیه شده تا در عبور و مرور جاده‌ای احتیاط کنند و به توصیه‌های بهداشتی در خصوص آلودگی و کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند.

همچنین شهروندان باید از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و حاشیه رودها، رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.